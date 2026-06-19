Mia Dimšić objavila spot za naslovnu pjesmu albuma Negdje u ravnici

Mjesec dana nakon izlaska hvaljenog albuma Negdje u ravnici, na kojem je okupila svoje interpretacije slavonskih pjesama, Mia Dimšić publici predstavlja videospot za naslovnu pjesmu albuma. Riječ je o jednoj od najemotivnijih pjesama na izdanju koje je nastalo iz ljubavi prema Slavoniji, njezinim ljudima, običajima i glazbenoj baštini.

Pjesmu Negdje u ravnici autorski potpisuju Damir Bačić kao tekstopisac te Damir Bačić i Filip Novosel kao skladatelji. Snimljena je u Croatia Records studiju u Zagrebu, a kroz stihove donosi snažnu priču o povratku u djetinjstvo, sjećanjima na obitelj, prijatelje i mjesta koja, bez obzira na godine i udaljenost, ostaju trajno upisana u nama.

Videospot za pjesmu snimljen je u Županji i njenoj okolici, čiji autentični slavonski krajolici i posebna atmosfera savršeno prate emociju pjesme. Režiju i snimanje potpisuje Marko Zeljković, dugogodišnji Mijin suradnik s kojim je tijekom godina realizirala niz zapaženih videospotova, među kojima je i njezin prvi spot za pjesmu Budi mi blizu iz 2015. godine.

"Pjesmu 'Negdje u ravnici' prvi put sam čula još 2012. godine, kad ju je premijerno izveo Dario Barišić na festivalu Zlatne žice Slavonije, a tad nisam mogla ni naslutiti da će mi njezin autor Damir Bačić postati jedna od najvažnijih osoba u životu s kojom ću na jedno mjesto okupiti tamburaške pjesme koje nam puno znače, a upravo će ta pjesma nositi album. Kao i tada, i danas kad čujem stih “Baka je kolač ispekla”, pomislim na svoju baku i svoje djetinjstvo, svoja svitanja i naivne i snene trenutke koji ostaju dio mene gdje god me kroz život put nanio. “Negdje u ravnici” možda opisuje Slavoniju, ali mislim da ju može proživjeti bilo tko tko je ikad neko mjesto smatrao domom i dijelom sebe", istaknula je Mia.

Album Negdje u ravnici donosi 12 slavonskih pjesama kroz koje Mia na svoj način odaje počast bogatoj glazbenoj tradiciji kraja iz kojeg dolazi. Naslovna pjesma zaokružuje priču albuma - priču o korijenima, odrastanju i uspomenama koje ostaju živjeti negdje u ravnici, bez obzira kamo nas život odvede.