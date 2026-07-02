Moby stiže u pulsku Arenu u sklopu nove velike turneje

Jedna od najutjecajnijih figura suvremene glazbe, Moby, dolazi u pulsku Arenu.

Moby stiže u pulsku Arenu 23. srpnja 2026.

Aktualna turneja donosi revitalizirani koncertni koncept koji spaja emotivne ambijentalne slojeve, snažne ritmove i prepoznatljivu vizualnu atmosferu.

Jedna od najutjecajnijih figura suvremene glazbe, Moby, dolazi u pulsku Arenu u sklopu nove velike turneje i potpuno novog live spektakla. Bit će to njegov prvi samostalni koncert u Hrvatskoj, a nastup u jednom od najimpresivnijih koncertnih prostora u regiji donosi večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, novim aranžmanima i prepoznatljivom vizualnom produkcijom.

Moby Foto: Getty Images via AFP

Nakon više od deset godina pauze, Moby se 2024. godine vratio nastupima uživo, a aktualna turneja donosi revitalizirani koncertni koncept koji spaja emotivne ambijentalne slojeve, snažne ritmove i prepoznatljivu vizualnu atmosferu. Publiku u Puli očekuje presjek njegove bogate karijere, novi aranžmani i posebno koncertno iskustvo u jedinstvenom ambijentu Arene.

Mobyjev povratak na pozornicu redovito se doživljava kao događaj od posebne važnosti, a veliki interes publike potvrđuje da će njegov nastup u Puli biti jedan od koncertnih vrhunaca ljeta 2026. godine.

Tijekom više od tri desetljeća karijere Moby je oblikovao generacije slušatelja spajajući elektroniku, ambijent, soul i punk energiju. S više od 20 milijuna prodanih albuma i bezvremenskim hitovima poput "Porcelain", "Natural Blues" i "Why Does My Heart Feel So Bad?", njegov utjecaj daleko nadilazi žanrovske okvire.

Mobyjeva glazbena priča započela je u njujorškom Harlemu, gdje je već s devet godina svirao klasičnu glazbu i učio glazbenu teoriju, dok je prve ozbiljne korake napravio na punk rock sceni New Yorka početkom 1980-ih. Svjetsku je pozornost privukao singlom "Go" iz 1991. godine, koji je časopis Rolling Stone uvrstio među najbolje singlove svih vremena.

Nakon toga uslijedili su albumi poput Everything Is Wrong, a prekretnica njegove karijere dogodila se 1999. godine izlaskom albuma Play. Spajajući blues i gospel semplove s elektroničkom glazbom, album mu je donio globalnu slavu i postao jedno od najvažnijih izdanja elektroničke scene.

Moby Foto: AFP

U godinama koje su slijedile Moby je nastavio istraživati različite glazbene pravce - od punk rocka i speed metala do ambijentalne i industrial electropunk glazbe. Album 18 iz 2002. ponovio je svjetski uspjeh Playa, dok je Hotel iz 2005., snimljen bez korištenja semplova, označio značajan odmak od njegova dotadašnjeg zvuka. Sa side-projektom Moby & The Void Pacific Choir objavio je album These Systems Are Failing (2016.), čiji intenzitet mnogi uspoređuju s albumom Animal Rights iz 1996. godine. Iste godine objavio je i četverosatni ambijentalni album Long Ambients 1: Calm. Sleep., a njegov studijski album Always Centered at Night objavljen je 2024. godine kao njegov 22. studijski album. Njegov 23. studijski album je Future Quiet.

Osim kao glazbenik, Moby je ostavio snažan trag i kao producent te remikser izvođača poput Davida Bowieja, Public Enemyja, Ozzyja Osbournea, Beastie Boysa i Daft Punka. Njegova produkcijska kuća Little Walnut stoji iza nagrađivanih dokumentarnih filmova Moby Doc i Punk Rock Vegan Movie, dok je za ljeto 2026. najavljen i igrani film Tecie. Istodobno, godinama aktivno podržava organizacije za zaštitu životinja i ljudskih prava, među kojima su The Humane Society, Emily's List i ACLU.

Moby ostaje umjetnik koji dosljedno pomiče kreativne granice i iznova potvrđuje status jednog od najvažnijih autora suvremene glazbe.

Njegov prvi samostalni koncert u Hrvatskoj, u impresivnom ambijentu pulske Arene, bit će jedinstveno glazbeno iskustvo i jedan od najiščekivanijih koncertnih događaja ljeta 2026. godine.

Prije nego što se na pozornicu rasprodane pulske Arene popne legendarni Moby, atmosferu na jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta podići će uzbudljivi domaći elektronički dvojac – Luton i Šćepa.

Njihova energija, besprijekoran groove i zarazna ljubav prema house glazbi posljednjih su ih godina učinili jednom od najtraženijih klupskih atrakcija na regionalnoj sceni. Poznati po dinamičnim nastupima Luton i Šćepa publici donose iskustvo koje nadilazi klasičan elektronički nastup.

Za sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznicu za pulski koncert, prilika za doživjeti ovaj live spektakl stiže dva dana ranije – Moby će 21. srpnja nastupiti u Beogradu na Kalemegdanu.