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23. srpnja 2026.

Moby stiže u pulsku Arenu u sklopu nove velike turneje

Piše showbuzz.hr, Danas @ 21:52 Clubzone komentari
Moby Moby Foto: Moby/PR

Jedna od najutjecajnijih figura suvremene glazbe, Moby, dolazi u pulsku Arenu.

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Moby stiže u pulsku Arenu u sklopu nove velike turneje
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