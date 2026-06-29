Stela Rade donosi novi ljetni hit u kojem spaja latino ritam, žive instrumente i bezbrižnu energiju

Stela Rade objavila je novi autorski singl "Rumba", ljetnu plesnu pjesmu koja je nastala spontano nakon što ju je na prvu osvojila glazbena ideja njezina klarinetista.

Mlada kantautorica i pjevačica Stela Rade 29. lipnja objavljuje svoj novi autorski singl 'Rumba', pjesmu koja donosi zaraznu ljetnu atmosferu, plesni ritam i prepoznatljiv glazbeni potpis kojim se sve više izdvaja na domaćoj sceni.

Priča o nastanku pjesme započela je sasvim spontano. Klarinetist iz Stelinog benda donio je demo snimku kako bi joj pokazao novu glazbenu ideju, no već nakon prvog slušanja bilo je jasno da je riječ o pjesmi koja će pronaći put do njezina repertoara.

„Kad sam čula demo, odmah sam rekla: ‘Ajme, ovo mora biti moja pjesma!’ Nakon toga sam doradila tekst, prilagodila aranžman sebi i zajedno s producentom Filipom Tančićem završila pjesmu u obliku kakvom je danas publika može čuti“, otkriva Stela.

„Rumba“ je lagana, vedra i bezbrižna ljetna pjesma koja spaja suvremeni pop zvuk s latino ritmovima i bogatstvom živih instrumenata. U središtu aranžmana nalaze se klarinet i harmonika – instrument koji Stela i sama svira – uz bubnjeve, bas gitaru i klasičnu gitaru. Rezultat je moderan, plesan i autentičan zvuk koji istovremeno odiše mediteranskim šarmom i suptilnim egzotičnim prizvukom.

Stela Rade - 3 Foto: Aquarius Records PR

Posebnu pažnju privući će i videospot koji prati izlazak singla. Kako bi što uvjerljivije prenijela emociju pjesme, Stela je mjesec dana intenzivno učila plesati pod vodstvom plesača Patrik Seretin, koji je osmislio i kompletnu koreografiju za spot. U kadrovima snimljenima uz more, Stela i Patrik kroz spoj rumbe, salse i drugih latino plesnih elemenata donose priču ispunjenu strašću, ljetom i pokretom.

Za režiju i snimanje spota zaslužan je Antonio Jović, koji je vizualno zaokružio atmosferu pjesme kroz sunčane morske kadrove i plesnu energiju koja prati svaki takt.

Stela Rade - 2 Foto: Aquarius Records PR

Nakon niza zapaženih autorskih izdanja, „Rumba“ predstavlja Stelin ljetni singl i novu etapu njezina glazbenog puta. Publiku nakon ljeta očekuje i nova emotivna balada koja će ujedno biti najava njezina nadolazećeg albuma.

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