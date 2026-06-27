Ivana Knoll i bivša Miss Hrvatske predvodile kolonu s hrvatskom zastavom u Philadelphiji

Ivana Knoll i Ivančica Pahor u Philadelphiji Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Uoči jedne od najvažnijih utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, sve su oči u Philadelphiji bile uprte u Ivanu Knoll i bivšu Miss Hrvatske Ivančicu Pahor, koje su predvodile spektakularnu navijačku povorku s velikom hrvatskom zastavom.

Dan uoči odlučujuće utakmice posljednjeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane, u središtu Philadelphije održana je spektakularna navijačka povorka hrvatskih navijača.

Na čelu kolone, koja je ulicama grada nosila veliku hrvatsku zastavu, bile su jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica Ivana Knoll te bivša Miss Hrvatske Ivančica Pahor. Brojni hrvatski navijači, odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele kockice, stvorili su sjajnu atmosferu i još jednom pokazali koliko veliku podršku Vatreni imaju i tisućama kilometara daleko od domovine.

Ivana Knoll i Ivančica Pahor u Philadelphiji Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ivana Knoll u Philadelphiji - 2 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Ivana Knoll, koja je svjetsku popularnost stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru 2022., ponovno je privukla veliku pozornost svojim prepoznatljivim navijačkim izdanjem u hrvatskim bojama. Tijekom povorke pozirala je s replikom trofeja Svjetskog prvenstva te se fotografirala s brojnim navijačima.

Ivana Knoll u Philadelphiji - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

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Povorka kroz centar Philadelphije organizirana je kao dio službenog programa okupljanja hrvatskih navijača uoči dvoboja s Ganom, utakmice koja bi mogla odlučiti putnika u nokaut fazu natjecanja. Grad je zbog velikog broja sudionika privremeno zatvorio dio prometnica kako bi navijački mimohod mogao proći neometano.

Ivana Knoll u Philadelphiji - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ivana Knoll u Philadelphiji - 6 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Uz pjesmu, zastave i obilje hrvatskih dresova, navijači su još jednom pokazali da je podrška Vatrenima jednako snažna i na američkom tlu, gdje se očekuje da će Hrvatska imati glasnu podršku s tribina u odlučujućem susretu protiv Gane.

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