Maja Šuput konačno otkrila s kim je snimila duet: ''Dvije energije i jedan ljetni hit!''

Nakon što je posljednjih dana misterioznim objavama na društvenim mrežama zaintrigirala javnost i pokrenula lavinu nagađanja o tome tko se krije iza njezinog novog dueta, Maja Šuput napokon otkriva karte. Tajanstveno "pojačanje" je mlada glazbena zvijezda Natalie Balmix, a rezultat njihove suradnje pjesma je ''Nedovoljno lijep'', jedan od najiščekivanijih domaćih glazbenih projekata ovog ljeta.

Već nakon prvog slušanja jasno je zašto će ''Nedovoljno lijep'' ovog ljeta odjekivati klubovima, plažama i radijskim eterom. Riječ je o modernoj pjesmi zaraznog ritma, moćnog refrena i energije koja osvaja već na prvo slušanje. Pjesma donosi dozu humora, samopouzdanja, glamura i ženskog stava, zbog čega ima sve predispozicije postati nezaobilazan soundtrack ljeta.

Iako je sam naslov pjesme posljednjih dana izazvao brojne komentare i nagađanja, ''Nedovoljno lijep'' prije svega je zabavna i duhovita glazbena priča koja kroz moderan pop izričaj donosi poruku samouvjerenih žena koje znaju što žele i ne pristaju na manje od onoga što smatraju da zaslužuju.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 10 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 7 Foto: Luka Čop

Glazbu i tekst potpisuju Ninčević i Rajnović, autorski dvojac brojnih uspješnica, dok je za aranžman zaslužan uspješan regionalni kompozitor i producent Darko Dimitrov, čiji je prepoznatljiv zvuk pjesmi dao dodatnu svježinu i međunarodni karakter.

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Posebnu pažnju privlači i atraktivan videospot snimljen u luksuznoj vili u Primoštenu. Spoj mediteranskog ambijenta, vrhunskog stylinga, glamura i moderne produkcije savršeno prati energiju pjesme te dodatno naglašava karizmu dviju pjevačica. Za režiju spota zaslužan je Darko Drinovac, koji je kroz dinamične kadrove i modernu estetiku stvorio vizual koji odiše ljetom, luksuzom, zabavom i dobrom energijom.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 5 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 1 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 2 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 3 Foto: Luka Čop

Suradnja Maje Šuput i Natalie Balmix spaja dvije energije i dva karaktera, a rezultat je pjesma koja ima sve što publika od velikog ljetnog hita očekuje – upečatljiv refren, plesni ritam, atraktivan videospot i dozu provokacije o kojoj će se još dugo pričati.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 6 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 8 Foto: Luka Čop

Jedno je sigurno – nakon prvog slušanja ''Nedovoljno lijep'' teško izlazi iz glave, a već sada pjesmu proglašavaju jednim od najvećih domaćih hitova ovog ljeta.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

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