Maja Šuput konačno otkrila s kim je snimila duet: ''Dvije energije i jedan ljetni hit!''

Nakon što je posljednjih dana misterioznim objavama na društvenim mrežama zaintrigirala javnost i pokrenula lavinu nagađanja o tome tko se krije iza njezinog novog dueta, Maja Šuput napokon otkriva karte. Tajanstveno "pojačanje" je mlada glazbena zvijezda Natalie Balmix, a rezultat njihove suradnje pjesma je ''Nedovoljno lijep'', jedan od najiščekivanijih domaćih glazbenih projekata ovog ljeta.
Već nakon prvog slušanja jasno je zašto će ''Nedovoljno lijep'' ovog ljeta odjekivati klubovima, plažama i radijskim eterom. Riječ je o modernoj pjesmi zaraznog ritma, moćnog refrena i energije koja osvaja već na prvo slušanje. Pjesma donosi dozu humora, samopouzdanja, glamura i ženskog stava, zbog čega ima sve predispozicije postati nezaobilazan soundtrack ljeta.3 vijesti o kojima se priča ekskluzivno u in magazinu Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš! preživjeli i nevjeru Novi krah braka u svijetu slavnih: Glazbenik koji je izgubio 90 kilograma razvodi se nakon 10 godina ogromna tragedija Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
Iako je sam naslov pjesme posljednjih dana izazvao brojne komentare i nagađanja, ''Nedovoljno lijep'' prije svega je zabavna i duhovita glazbena priča koja kroz moderan pop izričaj donosi poruku samouvjerenih žena koje znaju što žele i ne pristaju na manje od onoga što smatraju da zaslužuju.
Maja Šuput i Natalie Balmix - 10 Foto: Luka Čop
Maja Šuput i Natalie Balmix - 7 Foto: Luka Čop
Glazbu i tekst potpisuju Ninčević i Rajnović, autorski dvojac brojnih uspješnica, dok je za aranžman zaslužan uspješan regionalni kompozitor i producent Darko Dimitrov, čiji je prepoznatljiv zvuk pjesmi dao dodatnu svježinu i međunarodni karakter.
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Posebnu pažnju privlači i atraktivan videospot snimljen u luksuznoj vili u Primoštenu. Spoj mediteranskog ambijenta, vrhunskog stylinga, glamura i moderne produkcije savršeno prati energiju pjesme te dodatno naglašava karizmu dviju pjevačica. Za režiju spota zaslužan je Darko Drinovac, koji je kroz dinamične kadrove i modernu estetiku stvorio vizual koji odiše ljetom, luksuzom, zabavom i dobrom energijom.
Maja Šuput i Natalie Balmix - 5 Foto: Luka Čop
Maja Šuput i Natalie Balmix - 1 Foto: Luka Čop
Maja Šuput i Natalie Balmix - 2 Foto: Luka Čop
Maja Šuput i Natalie Balmix - 3 Foto: Luka Čop
Suradnja Maje Šuput i Natalie Balmix spaja dvije energije i dva karaktera, a rezultat je pjesma koja ima sve što publika od velikog ljetnog hita očekuje – upečatljiv refren, plesni ritam, atraktivan videospot i dozu provokacije o kojoj će se još dugo pričati.
Maja Šuput i Natalie Balmix - 6 Foto: Luka Čop
Maja Šuput i Natalie Balmix - 8 Foto: Luka Čop
Jedno je sigurno – nakon prvog slušanja ''Nedovoljno lijep'' teško izlazi iz glave, a već sada pjesmu proglašavaju jednim od najvećih domaćih hitova ovog ljeta.
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