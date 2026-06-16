Brazilska nogometna zvijezda čeka peto dijete s trećom partnericom koja mu je oprostila sve nevjere

Neymar i Bruna Biancardi dobit će treće zajedničko dijete, a sretnu vijest priopćili su u emotivnom videu.

Brazilska nogometna zvijezda Neymar uskoro će postati otac po peti put. Slavni nogometaš, koji se trenutno nalazi u taboru brazilske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, i njegova partnerica Bruna Biancardi otkrili su da očekuju još jednu djevojčicu, a sretnu vijest podijelili su u emotivnom videu na društvenim mrežama.

Par je spol bebe otkrio u društvu obitelji, a ružičasta boja potvrdila je kako će njihova obitelj uskoro postati bogatija za još jednu djevojčicu. Neymar nije skrivao oduševljenje, iako se našalio da će zbog četiri kćeri uskoro morati osnovati vlastitu verziju grupe Spice Girls.

Za Neymara će ovo biti peto dijete. Osim sina Davija, kojeg je dobio s Carol Dantas, nogometaš ima dvije kćeri s Brunom Biancardi te kćer Helenu, rođenu 2024. godine iz veze s modelom Amandom Kimberlly.

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Neymar - 3 Foto: YouTube Screenshot

Vijest o prinovi posebno je iznenadila javnost s obzirom na turbulentnu povijest Neymarove veze s Brunom. Par je tijekom posljednjih godina nekoliko puta prekidao i obnavljao vezu, a najveću krizu doživjeli su 2023. godine kada su se pojavile informacije o tome kako je Neymar prevario Brunu čak 92 puta. U jeku skandala nogometaš je javno priznao pogreške i uputio emotivnu ispriku Bruni putem društvenih mreža, nakon čega su se nakratko razdvojili.

Neymar - 4 Foto: YouTube Screenshot

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Iako su mnogi tada vjerovali da je njihovoj vezi došao kraj, Bruna i Neymar uspjeli su pronaći zajednički jezik te su tijekom proteklih godina obnovili odnos i nastavili graditi obiteljski život. Rođenje njihove prve kćeri Mavie dodatno ih je zbližilo, a sada su odlučili proširiti obitelj još jednim djetetom.

Neymar i Bruna Biancardi Foto: Instagram

Neymar - 5 Foto: YouTube Screenshot

Dok se privatno priprema za dolazak prinove, Neymar prolazi i kroz izazovno razdoblje u karijeri. Zbog ozljede lista trenutno je izvan terena i radi na oporavku kako bi se što prije vratio nogometnim obvezama.

Neymar - 1 Foto: YouTube Screenshot

Ipak, čini se da mu je ovih dana najveći razlog za slavlje upravo obitelj. Nakon brojnih uspona i padova u ljubavnom životu, Neymar i Biancardi uskoro će dočekati svoje treće zajedničko dijete i još jednu djevojčicu koja će dodatno proširiti jednu od najpoznatijih obitelji svjetskog nogometa.

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