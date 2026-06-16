Usred snimanja spota Maja Šuput pokazala se Bloomu, a on joj je bez razmišljanja rekao što misli

Maja Šuput tijekom pauze na snimanju spota za pjesmu "Neodoljivo lijep" videopozivom je pokazala novi imidž sinu Bloomu, koji ju je oduševio iskrenim komplimentima.

Maja Šuput posljednjih dana je bila zauzeta snimanjem spota za pjesmu "Neodoljivo lijep", s još nepoznatom gošćom, a pauzu na setu iskoristila je za najslađi video poziv.

Pjevačica je nazvala svog sina Blooma kako bi mu pokazala novi imidž pripremljen za snimanje i provjerila što misli o njezinoj frizuri, šminki i stylingu.

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Maja Šuput - 2 Foto: Instagram Screenshot

"Jedini poziv bez kojeg ne mogu živjeti. Ljubav najveca i tisuću puta "volim te" na dan...", napisala je Maja u opisu

U razgovoru mu je odmah poručila da je pogleda, a Bloomova reakcija brzo je raznježila sve koji su vidjeli snimku.

"Vidi mamu, ljubavi, kakva sam ti", rekla mu je Maja, na što joj je on bez razmišljanja odgovorio: "Predivna." Pjevačica mu je zahvalila, a zatim ga pitala što mu je najljepše – šminka, kosa ili styling. Bloom je prvo izdvojio styling, a zatim i šminku, zbog čega su se svi oko Maje nasmijali.

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram Screenshot

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Pozivu su se pridružili i njezini dugogodišnji suradnici, stilist Marko Grubnić i šminker Karlo Rusan, koji su zajedno s Majom čekali Bloomovu ocjenu finalnog izgleda. Maleni Bloom pritom je pokazao koliko dobro zna razveseliti mamu, ali i cijelu ekipu sa seta.

Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

Posebno simpatičan trenutak dogodio se kada je Maja pitala sina što radi s tatom Nenadom Tatarinovim, a on joj je objasnio da idu kupiti "gjoze za jesti". Razgovor je završio nježnim porukama ljubavi, a Maja mu je poručila da joj nedostaje i da ga voli "najviše ikada u povijesti".

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Video je još jednom pokazao koliko je Maja vezana uz sina te kako i usred poslovnih obaveza pronalazi trenutke za njega. Bloom je, pak, još jednom ukrao pažnju svojom spontanošću i iskrenim komplimentima mami, koja je za potrebe spota zablistala u potpuno novom izdanju.

Nova pjesma, koja izlazi 17. lipnja, duet je s još uvijek misterioznom osobom, o čemu više čitajte OVDJE.

Od čega je napravljen Majin styling za spot? Ovu zanimljivost saznajte OVDJE.

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