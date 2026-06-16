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nova doza slatkoće

Usred snimanja spota Maja Šuput pokazala se Bloomu, a on joj je bez razmišljanja rekao što misli

Piše E. G., Danas @ 18:32 Celebrity komentari
Maja Šuput - 4 Maja Šuput - 4 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput tijekom pauze na snimanju spota za pjesmu "Neodoljivo lijep" videopozivom je pokazala novi imidž sinu Bloomu, koji ju je oduševio iskrenim komplimentima.

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