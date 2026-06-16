Neočekivano Senidino priznanje o ljubavi u novom podcastu IN magazina!

Senidah je u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN magazin" otkrila detalj iz privatnog života koji je iznenadio mnoge, priznala je da joj izgovaranje riječi "volim te" predstavlja velik izazov.

Regionalna glazbena zvijezda Senidah u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN magazin" iskreno je progovorila o emocijama i odnosima s bliskim ljudima te otkrila da joj izražavanje ljubavi riječima nije jača strana.

Pjevačica je priznala kako bez problema može reći kada je ljuta ili povrijeđena, no kada su u pitanju nježni osjećaji, radije ih pokazuje djelima nego riječima.

"Znam da ti kažem zašto sam ljuta na tebe, ali ne znam da ti kažem 'I love you'", rekla je Senidah.

Senidah - 2 Foto: In Magazin

Dodala je kako joj nije problem pokazati ljubav, iako je rijetko izgovara naglas.

"Iako to osjećaš, ja ti pokažem. Ja ti ne kažem, ali ti pokažem", objasnila je.

Glazbenica smatra da postupci govore mnogo više od izgovorenih riječi te da upravo njima najbolje pokazuje koliko joj je do nekoga stalo.

"Ja mislim da djela, opet, meni više znače od riječi", zaključila je.

Osim o ljubavi, Senidah je u podcastu progovorila i o gubitku majke, odrastanju bez oca te glasinama da je bila muško. Više pogledajte OVDJE.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

A gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.

Prije Senide u podcastu je gostovala i Neda Ukraden, cijeli video pogledajte OVDJE.

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