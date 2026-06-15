Senidah progovorila o odrastanju bez oca u novom podcastu IN magazina: ''Čudno ti je to...''

Senidah je u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN Magazin" podijelila emotivne detalje iz privatnog života te iskreno progovorila o odrastanju bez oca i ljudima koji su joj pomogli ispuniti tu prazninu.

Regionalna glazbena zvijezda Senidah u novoj epizodi podcasta "Nema labavo by IN magazin" otvoreno je progovorila o svom djetinjstvu i odrastanju bez oca, prisjetivši se izazova s kojima se suočavala još od najranije dobi.

Pjevačica je otkrila da je imala samo četiri godine kada je ostala bez oca te da je tek kasnije počela primjećivati razliku između svoje obitelji i obitelji svojih vršnjaka.

"Imala sam četiri godine i onda rasteš, pa kreneš u školu, u vrtić, drugi imaju oba roditelja, a ti imaš jednog i onda ti je to čudno", ispričala je Senidah.

Senidah - 3 Foto: M.P./ATAImages/Pixsell

Ipak, naglasila je kako joj tijekom odrastanja nije nedostajalo ljubavi ni podrške zahvaljujući majci koja je preuzela obje roditeljske uloge.

"Ja sam imala jako jaku majku koja mi je bila i otac i majka. Tako da mi nije falilo ništa, stvarno puno ljubavi", rekla je.

Važnu ulogu u njezinu životu imao je i majčin brat koji je, kako kaže, postao očinska figura njoj i sestri.

"Mama je imala brata u Crnoj Gori i on je nekako preuzeo tu očinsku figuru. Mislim, stvarno se tu našao i za mene i za sestru", zaključila je glazbenica.

Osim o odrastanju bez oca Senidah je progovorila i o glasinama da je prije bila muškarac. Više pročitajte OVDJE.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

A gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.

Prije Senidah u podcastu je gostovala i Neda Ukraden, cijeli video pogledajte OVDJE.

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