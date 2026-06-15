Oženio se hrvatski skijaš, prve fotografije otkrile su djelić bajkovitog slavlja!

Hrvatski skijaš Istok Rodeš oženio je dugogodišnju partnericu Brunu Jurišić, a fotografije i snimke s romantičnog vjenčanja na društvenim mrežama podijelili su brojni uzvanici.

Hrvatski skijaš Istok Rodeš izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici Bruni Jurišić, a prve trenutke s vjenčanja mladenci i njihovi uzvanici podijelili su na društvenim mrežama.

Romantične fotografije i snimke ubrzo su preplavile Instagram Stories, gdje su među ostalima objave podijelili i Tamara Zubčić, sestra i trenerica Filipa Zubčića, te skijaš Samuel Kolega.

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Istok Rodeš i Bruna Jurišić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Istok Rodeš i Bruna Jurišić - 6 Foto: Instagram Screenshot

Istok Rodeš i Bruna Jurišić - 16 Foto: Instagram Screenshot

Na fotografijama se može vidjeti elegantna mladenka u raskošnoj bijeloj vjenčanici s dugim velom, dok je Rodeš za veliki dan odabrao klasično crno odijelo s leptir-mašnom.

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Jedan od videa otkrio je kako je prvi ples para bio na pjesmu "Forever Young" grupe Alphaville.

Jedna od objava nosila je jednostavan natpis: "Bruna & Istok", dok su druge zabilježile emotivne trenutke izlaska iz crkve, rezanje svadbene torte i zajedničko fotografiranje s obitelji i prijateljima.

Istok Rodeš i Bruna Jurišić - 8 Foto: Instagram Screenshot

Istok Rodeš i Bruna Jurišić - 13 Foto: Instagram Screenshot

Istok Rodeš i Bruna Jurišić - 14 Foto: Instagram Screenshot

Posebnu pozornost privukla je i fotografija mladenaca u automobilu na kojoj ponosno pokazuju vjenčano prstenje, kao i kadrovi slavlja na kojima nisu skrivali osmijehe. U jednoj od objava mladence je dočekao i natpis "Najljepši mladenci", uz bijelo srce kao simbol njihova novog životnog poglavlja.

Nedavno se oženio i Filip Zubčić, a kako je bilo na njegovom vjenčanju, pogledajte OVDJE.

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