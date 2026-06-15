U helikopterskoj nesreći poginuo glazbenik: Evo što je objavio samo nekoliko sati prije tragedije

Američki glazbenik i internetska zvijezda Oliver Tree poginuo je u 33. godini života u tragičnoj helikopterskoj nesreći u Rio de Janeiru.

Američki glazbenik Oliver Tree, poznat po globalnim hitovima "Life Goes On" i "Miss You", poginuo je u dobi od 32 godine u tragičnoj helikopterskoj nesreći u Rio de Janeiru.

Prema izvještajima brazilskih i svjetskih medija, kako prenosi Dnevnik.hr, dvije letjelice sudarile su se u zraku iznad zapadnog dijela grada, a u nesreći je život izgubilo ukupno šest osoba.

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Sudarila se dva helikoptera u Brazilu - 4 Foto: Afp

Sudarila se dva helikoptera u Brazilu - 3 Foto: Afp

Sudarila se dva helikoptera u Brazilu - 1 Foto: Afp

Jedan od helikoptera srušio se na parkiralište prodajnog salona električnih automobila, pri čemu je izbio veliki požar, koji je zahvatio više desetaka vozila. Uz Treeja, među poginulima su argentinski youtuber Gaspi, redatelj Lucas Vignale te piloti Alexandre Souza i Charles Marsillac.

Oliver Tree - 5 Foto: Profimedia

Oliver Tree - 6 Foto: Profimedia

Posljednju objavu na društvenim mrežama objavio je samo dan uoči tragičnog odlaska.

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Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće, a spasilačke službe potvrdile su da nitko od putnika nije preživio. Samo nekoliko sati prije tragedije Tree je na društvenim mrežama objavio video iz Rio de Janeira, gdje je boravio u sklopu svjetske turneje kojom je promovirao svoj najnoviji album.

Rođen 29. lipnja 1994. kao Oliver Tree Nickell u Santa Cruzu u Kaliforniji, Tree je tijekom posljednjeg desetljeća izgradio jedinstvenu poziciju na svjetskoj glazbenoj sceni. Proslavio se 2017. godine nakon što je pjesma "When I'm Down" postala viralni hit, što mu je donijelo ugovor s diskografskom kućom Atlantic Records. Njegov debitantski album "Ugly Is Beautiful" iz 2020. godine predstavio ga je široj publici kao jednog od najneobičnijih i najprepoznatljivijih izvođača alternativnog popa.

Oliver Tree - 2 Foto: Profimedia

Oliver Tree - 8 Foto: Profimedia

Svjetsku slavu dosegnuo je pjesmama "Life Goes On" i "Miss You", koje su prikupile stotine milijuna pregleda na YouTubeu i postale nezaobilazan dio kulture TikToka.

Njegov prepoznatljiv izgled – karakteristična frizura, velike sunčane naočale i ekscentrični kostimi – pretvorili su ga u internetski fenomen, dok su njegove pjesme redovito osvajale streaming-platforme diljem svijeta. Tree je tijekom karijere objavio četiri studijska albuma, a posljednji, "Love You Madly Hate You Badly", izašao je u travnju ove godine.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije među glazbenicima i obožavateljima. Društvene mreže preplavile su poruke oproštaja, a mnogi su istaknuli kako je Tree bio umjetnik koji je uspješno spojio glazbu, humor i internetsku kulturu te ostavio trag daleko veći od tradicionalnih glazbenih okvira.

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