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Gdje je danas Kim Verson? Kao tinejdžerica osvojila je srca Hrvata, a ovako danas izgleda

Piše J. C., Danas @ 06:09 Nekad i sad komentari
Kim Verson - 3 Kim Verson - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Prije 15 godina cijela je Hrvatska navijala za talentiranu tinejdžericu Kim Verson koja danas živi daleko od estradnih skandala i svakodnevnih naslovnica.

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