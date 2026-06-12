Gdje je danas Kim Verson? Kao tinejdžerica osvojila je srca Hrvata, a ovako danas izgleda

Prije 15 godina cijela je Hrvatska navijala za talentiranu tinejdžericu Kim Verson koja danas živi daleko od estradnih skandala i svakodnevnih naslovnica.

Bila je tek 16-godišnjakinja kada je cijela Hrvatska prvi put ozbiljno čula njezino ime. U proljeće 2010. godine Kim Verson stala je na pozornicu showa "Hrvatska traži zvijezdu" i svojim glasom osvojila publiku, žiri i titulu pobjednice druge sezone popularnog glazbenog natjecanja.

U trenutku kada su mnogi njezini vršnjaci razmišljali o školskim obvezama i izlascima, Kim je već živjela ono o čemu brojni mladi pjevači sanjaju – snimala je pjesme, nastupala pred tisućama ljudi i gradila glazbenu karijeru.

Kim Verson - 1 Foto: Cropix

No njezina priča nije počela pobjedom na televiziji.

Rođena 2. rujna 1993. godine u Novoj Gradiški, Kim je glazbu zavoljela još kao djevojčica. Nastupala je na dječjim festivalima, sudjelovala na izborima za dječju pjesmu Eurovizije i već tada pokazivala talent koji ju je izdvajao od vršnjaka. Njezin prvi veći javni nastupi stigli su još u osnovnoškolskim danima, a glazba je ubrzo postala sastavni dio njezina života.

Kim Verson - 7 Foto: Cropix

Kim Verson - 5 Foto: Cropix

Pravi preokret dogodio se 2010. godine kada se prijavila u show "Hrvatska traži zvijezdu". Tijekom natjecanja impresionirala je publiku sigurnim nastupima i zrelim vokalom, a pobjeda joj je otvorila vrata domaće glazbene scene.

Nakon pobjede objavila je debitantski album "Vjeruj u snove", a uslijedili su brojni nastupi diljem Hrvatske. Za razliku od mnogih zvijezda talent showova koje nakon početnog uspjeha nestanu iz javnosti, Kim je nastavila graditi karijeru korak po korak.

Galerija 8 8 8 8 8

Godine 2018. objavila je drugi studijski album "Vrati mi moj svijet", a s vremenom je sve više naglasak stavljala na autorski rad. Pisanje pjesama postalo je njezin zaštitni znak, a glazbu je počela doživljavati kao osobni prostor kreativne slobode.

Uz glazbu okušala se i u kazalištu te ostvarila zapažene uloge u mjuziklima poput "Les Misérables" i "Pepeljuge", pokazujući da njezin talent nadilazi klasične pop okvire.

Iako nije svakodnevno prisutna na naslovnicama, Kim Verson nikada nije napustila glazbu. Posljednjih godina nastavila je objavljivati autorske pjesme, surađivati s drugim glazbenicima i razvijati projekte usmjerene prema djeci i mladima.

Kim Verson - 1 Foto: Instagram

Kim Verson (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Tijekom 2024. i 2025. predstavila je nove glazbene projekte, među kojima se istaknula pjesma "Ona", a medijima je otkrila kako i dalje aktivno radi na novim autorskim materijalima. Ujedno se pojavljuje u glazbeno-scenskim projektima i predstavama, dok njezine pjesme redovito pronalaze put do radijskih postaja.

Za razliku od dijela estrade koji pažnju često traži kroz skandale i kontroverze, Kim je tijekom godina ostala vjerna sebi. Više puta istaknula je kako joj nije cilj medijska eksponiranost pod svaku cijenu, već stvaranje glazbe koja ima osobni pečat.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Gdje je nestala bivša feminemka? Ljubi BiH reprezentativca, a živi daleko od Hrvatske

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Miljenica regije izložila obline na novim fotkama u bikiniju, pozirala je na jahti