Godine joj ne mogu ništa: Adriana Lima otkrila kako održava figuru na kojoj joj mnogi zavide

Adriana Lima i u 45. godini oduševljava svojom formom, a iza njezina izgleda stoje godine discipline, redovitih treninga i zdrave prehrane. Nekadašnja Victoria's Secret anđelica otkrila je da veliku važnost pridaje snu i oporavku.

Godine za Adrianu Limu očito su samo broj. Jedna od najpoznatijih Victoria's Secret anđelica i danas plijeni pažnju savršenom figurom, a njezina energija i forma jednako su impresivne kao i na vrhuncu manekenske karijere.

Adriana Lima - 3 Foto: Profimedia

I dok mnogi misle da je riječ o dobrim genima, Adriana je više puta otkrila da se iza njezina izgleda krije puno discipline, odricanja i svakodnevnog rada.

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Slavna Brazilka ne skriva da je trening sastavni dio njezine svakodnevice. Ako nije u teretani, vježba kod kuće ili na putovanju, a posebno je zaljubljena u boks koji godinama smatra najboljim načinom održavanja forme.

Adriana Lima - 4 Foto: Profimedia

Upravo boks čini najveći dio njezinih treninga, a uz njega redovito ubacuje kardio vježbe, trčanje, vježbe za jačanje trupa te treninge visokog intenziteta. Toliko je posvećena vježbanju da sa sobom često nosi i uže za preskakanje kako nikada ne bi imala izgovor za preskakanje treninga.

Adriana Lima - 2 Foto: Profimedia

No, nije riječ samo o vježbanju. Adriana veliku pažnju posvećuje i prehrani. Tijekom dana jede više manjih obroka, pije dovoljno vode i bira namirnice bogate proteinima, vlaknima i zdravim ugljikohidratima. Na njezinom jelovniku najčešće se nalaze zobene pahuljice, voće, povrće, piletina, riba, kvinoja i orašasti plodovi.

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Adriana Lima - 13 Foto: Profimedia

Ipak, kao i većina ljudi, ima svoje slabosti. Više je puta priznala da ne može odoljeti čokoladnoj torti te da si povremeno dopusti omiljene slastice bez grižnje savjesti.

Adriana Lima - 8 Foto: Profimedia

Osim prehrane i treninga, važnu ulogu u njezinoj rutini imaju kvalitetan san i meditacija. Manekenka nastoji spavati oko devet sati svake noći, a prije odlaska na počinak odvaja vrijeme za opuštanje i mentalni reset.

Čini se da joj takav način života itekako odgovara. Adriana i danas izgleda besprijekorno, a njezina posvećenost zdravlju i dobroj formi inspiracija je mnogima diljem svijeta.

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Uz uspješnu karijeru i sretan obiteljski život, nekadašnja Victoria's Secret zvijezda pokazuje da se dosljednost i zdrave navike dugoročno itekako isplate.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.



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