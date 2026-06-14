Sličnost je nevjerojatna: Princeza Charlotte sve više podsjeća na svoju majku Kate

Princeza Charlotte ponovno je privukla pažnju javnosti na tradicionalnoj svečanosti u Londonu. U elegantnoj bijeloj kombinaciji mnoge je podsjetila na svoju majku, princezu Kate, dok su fotografije njihovih usklađenih izdanja ubrzo obišle svijet.

Dok su tisuće građana i turista pratile tradicionalnu vojnu paradu ''Trooping the Colour'' u Londonu, pažnju javnosti ponovno je ukrala jedna od najmlađih članica britanske kraljevske obitelji – princeza Charlotte.

Jedanaestogodišnja kći princa Williama i princeze Catherine pojavila se u elegantnoj kombinaciji koja je mnoge podsjetila na modni stil njezine majke. Fotografije s događaja ubrzo su preplavile društvene mreže, a brojni kraljevski obožavatelji primijetili su koliko Charlotte posljednjih godina sve više nalikuje Kate.

Princeza Charlotte - 7 Foto: Profimedia

Princeza Charlotte - 1 Foto: Profimedia

Za ovu posebnu prigodu mlada princeza odabrala je klasičnu haljinu s ovratnikom i diskretnim detaljima, dok je princeza od Walesa nosila sofisticiranu kreaciju u gotovo identičnim tonovima. Usklađeni modni odabiri majke i kćeri nisu promaknuli ni fotografima ni okupljenim građanima.

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Charlotte je na svečanost stigla zajedno s roditeljima te braćom Georgeom i Louisom. Kao i svake godine, članovi kraljevske obitelji sudjelovali su u tradicionalnoj proslavi službenog rođendana kralja Charlesa III., jednom od najvažnijih događaja u kraljevskom kalendaru.

Princeza Charlotte - 5 Foto: Profimedia

Princeza Charlotte - 8 Foto: Profimedia

Iako je još uvijek vrlo mlada, Charlotte se posljednjih godina sve češće nalazi u središtu pozornosti. Mnogi ističu njezino samopouzdanje tijekom javnih nastupa, ali i činjenicu da se odlično snalazi pred kamerama. Upravo zato sve više kraljevskih analitičara smatra da će u budućnosti imati važnu ulogu unutar monarhije.

Princeza Charlotte - 9 Foto: Profimedia

Princeza Charlotte - 3 Foto: Profimedia

Zanimljivo je da se princezu često uspoređuje ne samo s majkom Kate, već i s pokojnom kraljicom Elizabetom II. Brojni obožavatelji kraljevske obitelji smatraju kako Charlotte dijeli iste crte lica i držanje koje je krasilo njezinu prabaku u mladim danima.

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Ovogodišnji Trooping the Colour bio je još jedan podsjetnik na to koliko se mlada princeza promijenila posljednjih godina. Od djevojčice koja je tek povremeno privlačila pažnju javnosti, Charlotte je izrasla u jednu od najpopularnijih članica nove generacije britanske kraljevske obitelji.

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