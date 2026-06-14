Brad Pitt proživljava najteže obiteljske dane: Nakon Maddoxa, i Knox odbacio njegovo prezime

Odluka Knoxa Jolieja ponovno je otvorila priče o narušenim odnosima unutar obitelji Jolie-Pitt. Najmlađi sin slavnog glumačkog para na završetku školovanja predstavio se bez očevog prezimena.

Čini se da se razdor unutar obitelji Jolie-Pitt dodatno produbljuje. Nakon što se najstariji sin Maddox prije nekog vremena odrekao očevog prezimena, isti je potez sada povukao i najmlađi sin Knox.

Tinejdžer, koji će uskoro proslaviti 18. rođendan, nedavno je završio školovanje na Akademiji Fusion, a prema pisanju stranih medija, na svojoj je svjedodžbi koristio ime Knox Jolie, bez prezimena Pitt.

Veliki dan proslavio je u društvu majke Angeline Jolie, brata Paxa, sestara Zahare i Vivienne te ostalih članova obitelji.

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Knox je okupljenima ispričao kako ga iste večeri očekuje Muay Thai meč te nije skrivao uzbuđenje zbog nadolazeće borbe. Njegova energija i samopouzdanje izazvali su oduševljenje publike koja ga je nagradila glasnim pljeskom.

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Dok je ostatak obitelji slavio njegov uspjeh, Brad Pitt navodno nije bio dio tog važnog trenutka. Već dulje vrijeme strani mediji pišu o narušenim odnosima između slavnog glumca i njegove djece, a izvori bliski obitelji iznose potpuno različite verzije razloga zbog kojih je došlo do udaljavanja.

showbuzz Foto: DNEVNIK.hr

Brad Pitt - 1 Foto: Profimedia

Jedna strana tvrdi kako je Angelina Jolie godinama utjecala na djecu i njihov odnos s ocem, dok drugi izvori ističu da su se djeca sama odlučila distancirati zbog narušenog povjerenja i teških obiteljskih okolnosti koje su uslijedile nakon raspada braka.

Podsjetimo, Angelina Jolie podnijela je zahtjev za razvod još 2016. godine, nakon dvije godine braka s Bradom Pittom. Njihov razvod službeno je okončan tek krajem 2024., nakon dugotrajnog sudskog procesa koji je trajao više od osam godina.

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Posljednjih godina sve više njihove djece odlučuje se koristiti prezime Jolie. Shiloh je prije dvije godine pokrenula postupak službene promjene prezimena, Zahara se također javno predstavlja bez očevog prezimena, dok je Maddox već ranije na svojim projektima koristio ime Maddox Jolie. Najnoviji potez Knoxa mnogi vide kao još jedan znak da su odnosi između Brada Pitta i njegove djece i dalje daleko od pomirenja.

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