Tko je supruga Amara Bukvića? Njihovo vjenčanje obilježio je trenutak kao iz bajke

Amar Bukvić raznježio je pratitelje na Instagramu emotivnom objavom posvećenom supruzi Almi Vukičević Bukvić.

Glumac Amar Bukvić obilježio je poseban datum u svom životu te je na društvenim mrežama supruzi Almi Vukičević Bukvić čestitao 12. godišnjicu braka.

Tim je povodom pratiteljima pokazao rijetke fotografije sa svog vjenčanja i još jednom podsjetio na jednu od najskladnijih ljubavnih priča na domaćoj sceni.

Amar i Alma upoznali su se 2012. godine na rođendanu zajedničkog prijatelja, bivšeg košarkaškog reprezentativca Damjana Rudeža. Glumac ju je kasnije zaprosio na njezin rođendan, a nakon godinu i pol veze izgovorili su sudbonosno "da" u lipnju 2014. godine. Uz svoj dan vjenčanja vežu i posebno sjećanje koje su podijelili s javnosti. Naime, cijelo vrijeme padala je kiša, a baš u trenutku kad su trebali reći "uzimam" zasjalo je sunce.

Amar i Alma Bukvić - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

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Danas su roditelji sina Amana i kćeri Amal, a Amar je u više navrata isticao koliko mu Alma znači u svakodnevnom životu i karijeri.

Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, Amar je posljednjih mjeseci nekoliko puta napravio iznimku. U travnju je raznježio pratitelje rijetkom zajedničkom fotografijom sa suprugom snimljenom tijekom večere, a njihova bliskost izazvala je brojne pozitivne reakcije.

Amar Bukvić sa suprugom Foto: Amar Bukvić/Instagram

Amar i Alma Bukvić - 1 Foto: Facebook

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Uz Almu se Amar rijetko pojavljuje u javnosti, no svaki njihov zajednički izlazak ili objava izazovu veliko zanimanje. Mnogi ih upravo zato smatraju jednim od najstabilnijih i najdiskretnijih domaćih parova.

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