Barbara Matić pokazala već poveći trbuh, slatko iščekivanje dobro joj stoji

Otkako je otkrila sretnu vijest, svaki novi detalj iz privatnog života Barbare Matić izaziva veliko zanimanje javnosti. Ovoga puta olimpijska pobjednica podijelila je fotografiju na kojoj ponosno pokazuje trudnički trbuh, a pratitelji su je zasuli komplimentima.

Barbara Matić jedna je od najuspješnijih hrvatskih judašica i aktualna olimpijska pobjednica. Tijekom bogate karijere osvojila je brojna odličja na europskim i svjetskim natjecanjima te se profilirala kao jedna od najvećih zvijezda hrvatskog sporta. Ovih dana u središtu pozornosti našla se zbog sretnog privatnog razloga – iščekivanja prinove.

Barbara Matić - 11 Foto: Instagram

Barbara Matić - 10 Foto: Instagram

Barbara je raznježila pratitelje novom objavom na Instagramu u kojoj je jasno pokazala svoj trudnički trbuh.

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Na fotografiji snimljenoj u Milanu, Barbara pozira u elegantnoj sivoj haljini koja ističe njezinu trudnoću, dok je u opisu kratko i simbolično napisala: ''Buga's bride club est. 2026'', uz emotikone srca i vjenčanja.

Objava je u samo nekoliko sati prikupila brojne reakcije i čestitke prijatelja, kolega sportaša i pratitelja. Među komentarima su se nizali emotikoni srca, oduševljenja i podrške budućoj mami.

Barbara Matić - 1 Foto: Instagram

Barbara je posljednjih mjeseci povremeno dijelila detalje iz privatnog života, no ova fotografija privukla je posebnu pozornost jer je njezin trudnički trbuh sada već vrlo vidljiv. Pratitelji su je zasuli komplimentima, ističući kako izgleda predivno.

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Čini se da olimpijsku pobjednicu očekuje posebno uzbudljivo razdoblje, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, njezini obožavatelji jedva čekaju pratiti novo poglavlje u njezinu životu.

Barbara Matić - 2 Foto: Instagram

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Prije nekoliko dana Barbara je pokazala kako izgleda njen walk-in ormar. Više pogledajte OVDJE.

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