Ana Gruica Uglešić žestoko kritizirala trenera Hajduka: ''Hoće li itko ovome reći...''

Teško ispadanje Hajduka iz Europske lige izazvalo je val burnih reakcija među navijačima, a svoje razočaranje nije skrivala ni splitska glumica Ana Gruica Uglešić, koja je javno prozvala trenera Gonzala Garcíju.

Težak europski poraz Hajduka izazvao je burne reakcije među navijačima, a među onima koji nisu skrivali razočaranje našla se i splitska glumica Ana Gruica Uglešić. Nakon što je splitski klub ostao bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, na društvenim mrežama otvoreno je komentirala izjave trenera Gonzala Garcíje.

Hajduk je u uzvratnoj utakmici protiv ciparskog Pafosa poražen 4:0 nakon produžetaka. Iako je splitska momčad sve do sudačke nadoknade regularnog dijela držala rezultat koji ju je vodio dalje, pogodak domaćina u 91. minuti odveo je susret u produžetke. U dodatnih 30 minuta Pafos je postigao još tri gola i uvjerljivom pobjedom izborio prolaz, dok će Hajduk europsku sezonu nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Ana Gruica Uglešić Foto: Antonela Nikolanci

Nakon utakmice trener Gonzalo García pokušao je smiriti atmosferu istaknuvši kako njegova momčad nije odigrala najbolje, ali da se borila do kraja. Među njegovim izjavama posebno su odjeknule poruke poput: "Bili smo u trećem pretkolu Europske lige do 91. minute. Ne smijemo paničariti", "Ljudi ne znaju realnost, Pafos je sjajna momčad" te "Izgubiš, ideš dalje".

Galerija 7 7 7 7 7

Pogledaji ovo Celebrity Tanga-bikini nove glumčeve djevojke privukao je sve poglede, a ponajviše njegov

Takav pristup nije se svidio Ani Gruici Uglešić. Glumica je na svom Instagram profilu podijelila naslovnice medijskih članaka s Garcíjinim izjavama te bez zadrške izrazila svoje nezadovoljstvo.

"Hoće li meni itko objasniti ŠTA JE OVO??!! Hoće li itko ovome reći da smo izgubili 4:0??! Pitam za prijatelja. Ovaj će uspit u ideji. Pravi ludima 'najluđi grad na svitu'. Kakva lakrdija...", napisala je u Instagram priči.

Ana Gruica na Instagramu Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Blanka Vlašić pokazala kako izgleda roditeljstvo bez uljepšavanja: ''Iznimno važne vještine''

Njezina objava brzo je privukla pažnju jer je poznato da je dugogodišnja navijačica Hajduka i redovita gošća na utakmicama splitskog kluba. Emotivna reakcija ne iznenađuje ni zbog njezine bliskosti s obitelji Marka Livaje. Naime, Livajina supruga Iris jedna je od njezinih najbližih prijateljica još od tinejdžerskih dana, a njihovo prijateljstvo dodatno je učvršćeno kumstvom. Zbog toga Gruica Uglešić često upravo u društvu Iris s tribina bodri Hajduk, pa je bolan europski poraz i ovaj put doživjela vrlo osobno.

Ana Gruica nedavno je za naš portal dala veliki intervju, što je rekla o braku, sinu i karijeri čitajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Sprijeda raskošni dekolte, straga još veći šok: Severina u haljini kakvu još ni na njoj nismo vidjeli!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Joline kćeri ljepotice ukrale su svu pozornost na obiteljskoj fotografiji s ljetovanja