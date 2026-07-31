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''kakva lakrdija''

Ana Gruica Uglešić žestoko kritizirala trenera Hajduka: ''Hoće li itko ovome reći...''

Piše J. C., Danas @ 16:01 Celebrity komentari
Ana Gruica Ana Gruica Foto: Instagram

Teško ispadanje Hajduka iz Europske lige izazvalo je val burnih reakcija među navijačima, a svoje razočaranje nije skrivala ni splitska glumica Ana Gruica Uglešić, koja je javno prozvala trenera Gonzala Garcíju.

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