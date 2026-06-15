Oženio se engleski nogometaš: Sa slavnom partnericom proživio je patnju koju dožive brojni parovi

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain nakon deset godina veze vjenčali su se na intimnoj, ali luksuznoj ceremoniji u portugalskom Algarveu, okruženi obitelji, prijateljima i poznatim uzvanicima.

Pjevačica grupe Little Mix Perrie Edwards i nogometaš Alex Oxlade-Chamberlain ovog su vikenda napokon izrekli sudbonosno "da" na intimnoj, ali glamuroznoj ceremoniji u Portugalu.

Par, koji je zajedno već deset godina i ima dvoje djece, vjenčao se u slikovitom mjestu Estoiju u portugalskoj regiji Algarve, okružen najbližim članovima obitelji i prijateljima.

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É oficial! Nossa menina finalmente teve seu final feliz! 🥹🥹



Perrie se casou com Alex Oxlade-Chamberlain hoje (13/06), na região do Triângulo Dourado do Algarve, em Portugal, em uma cerimônia intimista e luxuosa na Igreja Matriz de Estoi. A festa também seguiu o mesmo estilo,… pic.twitter.com/3S5mljj0Bk — Perrie Brasil (@perriebrportal) June 14, 2026

Romantična ceremonija održana je u povijesnoj crkvi Igreja Matriz de Estoi iz 16. stoljeća, a prisustvovalo joj je oko 70 uzvanika. Alex je zablistao u elegantnom crnom smokingu, dok je Perrie privukla sve poglede u raskošnoj bijeloj čipkastoj vjenčanici. Pjevačica je do crkve stigla u vintage Mercedesu kabrioletu, dok su njezine djeveruše, među kojima je bila i sestra Caitlin, nosile usklađene svilene haljine u nježnoj plavoj boji.

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 4 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 6 Foto: Profimedia

Nakon što su razmijenili zavjete, mladenci su slavlje obilježili na poseban način. Po završetku ceremonije nebo iznad mjesta prekrio je oblak raznobojnog dima, dok su ih okupljeni gosti zasipali bijelim laticama cvijeća. Nasmijani Perrie i Alex izašli su iz crkve držeći se za ruke, a okupljeni su ih ispratili glasnim pljeskom i ovacijama.

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Među gostima su se našla i poznata lica iz nogometnog svijeta, uključujući Dannyja Welbecka, Kierana Gibbsa i Carla Jenkinsona, dok je Perriena bivša kolegica iz Little Mixa, Jade Thirlwall, propustila slavlje zbog nastupa na festivalu Primavera Sound u Portu.

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 2 Foto: Profimedia

Perrie Edwards, Alex Oxlade-Chamberlain Foto: Profimedia

Vjenčanje je uslijedilo četiri godine nakon zaruka. Alex je Perrie zaprosio tijekom romantične šetnje plažom 2022. godine, a pjevačica je više puta priznala kako je s velikim uzbuđenjem planirala njihov veliki dan. Par je posljednjih dana prije vjenčanja boravio u luksuznom resortu Quinta do Lago, gdje su s obitelji i prijateljima uživali u opuštenim druženjima i pripremama za ceremoniju.

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 3 Foto: Profimedia

Perrie Edwards i Alex Oxlade-Chamberlain - 6 Foto: Profimedia

Perrie i Alex jedan su od najdugovječnijih parova na britanskoj celebrity sceni, a njihova ljubavna priča traje još od 2016. godine tijekom koje su 2021. dobili sina Axela, a početkom godine, nakon dva spontana pobačaja, od kojih se jedan odvio dok je bila pet mjeseci trudna, i kćer Alanis.

Nakon desetljeća zajedničkog života, dvoje djece i brojnih profesionalnih uspjeha, svoju su ljubav sada i službeno okrunili brakom na sunčanoj portugalskoj obali.

Više o njihovoj ljubavnoj priči čitajte OVDJE.

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