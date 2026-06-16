Uživajte u prizorima isklesane portugalske reprezentacije na plaži na Floridi!

Portugalski reprezentativci nakratko su zaboravili na nogometne obveze i slobodan dan iskoristili za opuštanje na plaži u Floridi prije nastavka Svjetskog prvenstva.

Dok traje uzbuđenje oko Svjetskog prvenstva 2026., portugalska reprezentacija nakratko je zamijenila treninge i stadione sunčanim plažama Floride. Tijekom slobodnog dana igrači i članovi stručnog stožera iskoristili su priliku za odmor i opuštanje uz more.

Portugalski nogometaši - 16 Foto: Profimedia

Portugalski nogometaši - 9 Foto: Profimedia

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Fotografije prikazuju nogometaše u ležernom izdanju kako šetaju obalom, kupaju se i provode vrijeme zajedno daleko od natjecateljskog pritiska. Nakon napornih utakmica i intenzivnih priprema, ovakav predah omogućio je reprezentativcima da napune baterije prije nastavka turnira.

Portugalski nogometaši - 15 Foto: Profimedia

Portugalski nogometaši - 5 Foto: Profimedia

Portugalski nogometaši - 7 Foto: Profimedia

Među prisutnima su bili izbornik Roberto Martínez te portugalski reprezentativci Vitinha, Francisco Trincão, Rúben Dias i Matheus Nunes i mnogi drugi. Na fotografijama se može vidjeti dobro raspoloženje unutar momčadi, što dodatno potvrđuje zajedništvo koje Portugal želi prenijeti i na teren.

Portugalski nogometaši - 2 Foto: Profimedia

Portugalski nogometaši - 6 Foto: Profimedia

Boravak na plaži nije bio samo prilika za odmor, već i za jačanje timskog duha. Igrači su razgovarali, družili se i uživali u morskom ambijentu, daleko od reflektora i svakodnevnih obveza koje nosi veliko natjecanje.

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Portugal će se nakon kratkog predaha ponovno usredotočiti na izazove koji ga očekuju u nastavku Svjetskog prvenstva.

Portugalski nogometaši - 12 Foto: Profimedia

Portugalski nogometaši - 10 Foto: Profimedia

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Slobodan dan na floridskoj obali pokazao je da i vrhunski sportaši trebaju trenutke opuštanja kako bi zadržali fizičku i mentalnu spremnost za najveće izazove na svjetskoj nogometnoj sceni.

Portugalski nogometaši - 11 Foto: Profimedia

Portugalski nogometaši Foto: VAEM/Miamipixx / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

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