Od velike glazbene nade do života daleko od reflektora: Gdje je danas Nera Stipičević?

Nera Stipičević nakon Story Supernove povukla se iz klasične estrade, posvetila kazalištu i umjetničkim projektima te pod novim identitetom FreeDA Nera Immortelle izgradila autentičnu karijeru daleko od mainstream scene.

Kada se 2003. godine pojavila u prvom hrvatskom glazbenom talent showu Story Supernova Music Talents, Nera Stipičević vrlo brzo postala je jedna od miljenica publike.

Karizmatična Makaranka snažnog glasa i izražajne energije dogurala je do finala showa koji je obilježio početak nove ere domaćih televizijskih natjecanja i lansirao brojne danas poznate glazbenike poput Natali Dizdar, Damira Kedže, Ivane Radovniković i Saše Lozara.

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Nera Stipičević - 1 Foto: CROPIX

Nera Stipičević - 10 Foto: CROPIX

Mnogi su tada bili uvjereni da će upravo Nera postati jedna od najvećih novih pop zvijezda hrvatske scene. Nakon showa 2004. godine objavila je album jednostavno nazvan Nera, s kojeg se posebno izdvojio singl "Centar svita". Iako su očekivanja bila velika, album nije ostvario komercijalni uspjeh kakav se predviđao nakon popularnosti u showu.

No upravo tada njezin život i karijera krenuli su u potpuno neočekivanom smjeru.

Dok su mnogi kolege iz talent showova nastavili graditi estradne karijere, Nera se odlučila posvetiti obrazovanju i kazalištu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer turistički marketing, a zatim upisala Akademiju dramske umjetnosti gdje je 2010. magistrirala glumu.

Tijekom godina postala je jedno od prepoznatljivih lica hrvatske kazališne scene. Nastupala je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Kerempuhu, Trešnji, EXIT-u i brojnim drugim kazalištima, a kritičari su posebno hvalili njezinu emotivnost i glazbeni talent u predstavama koje su spajale glumu i glazbu.

Nera Stipičević - 3 Foto: CROPIX

Nera Stipičević - 6 Foto: CROPIX

Šira publika ponovno ju je intenzivnije primijetila 2010. godine kada je pobijedila u showu Ples sa zvijezdama s partnerom Damirom Horvatinčićem. Tada je još jednom pokazala koliko je svestrana izvođačica.

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Ipak, nakon toga ponovno se gotovo potpuno povukla iz javnosti. Mnogi su se godinama pitali gdje je nestala Nera Stipičević, a ona je kasnije otvoreno priznala da joj je slava vrlo rano postala prevelik teret. Govorila je kako je prolazila kroz duboka osobna preispitivanja, osjećaj samoće i potrebu da pronađe autentičniji umjetnički izraz.

Upravo iz tog razdoblja nastao je njezin novi umjetnički identitet – FreeDA Nera Immortelle. Pod tim imenom posljednjih godina stvara autorske multimedijalne projekte koji spajaju glazbu, književnost, performans i introspektivne teme.

Nera Stipičević - 11 Foto: CROPIX

Iva Visković i Nera Stipičević Foto: Neja Markičević/Cropix

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Veliki povratak umjetničkom radu ostvarila je projektom "Cvit samoće", koncertnom predstavom i kasnije knjigom s glazbom koja se bavi temom samoće, osobnog razvoja i unutarnje transformacije. Projekt je predstavljen i kroz podcast "La fleur de la Solitude", koji je emitiran na svjetskim platformama poput Spotifyja i Apple Podcasta.

U intervjuima posljednjih godina otvoreno govori o tome kako joj je upravo povlačenje iz estrade pomoglo da pronađe mir i vlastiti identitet izvan očekivanja javnosti. Naglašava da danas puno manje razmišlja o popularnosti, a puno više o autentičnosti i umjetnosti koja ima osobnu vrijednost.

Nera Stipičević - 2 Foto: CROPIX

Nera Stipičević - 5 Foto: CROPIX

Nera danas ima 43 godine i živi znatno mirnije nego u vrijeme najveće slave. Povremeno se pojavljuje u javnosti na promocijama svojih umjetničkih projekata i kazališnim događanjima, a publika je i dalje pamti kao jednu od najposebnijih natjecateljica prve hrvatske "Supernove".

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Iako nikada nije ostvarila klasičnu estradnu karijeru kakvu su joj mnogi predviđali nakon talent showa, Nera Stipičević s vremenom je izgradila nešto puno osobnije – karijeru umjetnice koja je odlučila slijediti vlastiti put, bez obzira na očekivanja industrije.

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