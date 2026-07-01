Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku

Viralna snimka iz glazbene emisije danima je glavna tema na internetu, a sada je napokon otkriven identitet misteriozne gošće čiji je opušteni trenutak postao pravi hit.

Snimka žene koja je tijekom glazbene emisije ''Kafansko veče'' potpuno opušteno sjedila i pušila cigaretu posljednjih je dana preplavila društvene mreže.

Njezin smireni izraz lica i ležeran stav u trenu su postali viralni, a kadar je inspirirao brojne memove koji se i dalje dijele internetom. Mnogi su se pitali tko je tajanstvena gošća koju su kamere slučajno uhvatile.

Odgovor je sada napokon poznat. Riječ je o Biljani Puljanović iz Doboja, koja nije ni slutila da će preko noći postati internetska senzacija, a o svemu je progovorila u emisiji ''AmiG show''.

Po zanimanju je frizerka, vlasnica je vlastitog frizerskog salona i ističe da je sve što ima stekla vlastitim radom.

Najveće iznenađenje uslijedilo je kada je priznala da zapravo – ne puši.

"Došla sam u kafanu, a kako otvaram veliki salon i stalno sam s majstorima, od stresa sam zapalila cigaretu", ispričala je.

Pogledaji ovo Celebrity Nakon smrti voditeljice na isti način preminuo i njen brat, potresno je što je objavio prije tragedije

Objasnila je kako tijekom snimanja uopće nije obraćala pažnju na kamere jer je bila, kako kaže, "u svom svijetu".

Upravo je taj trenutak, kada je zapalila cigaretu, postao najupečatljiviji kadar cijele emisije.

Pogledaji ovo inMagazin Lidija Bačić ekskluzivno o neostvarenoj želji: ''Nikad mi se nije dogodilo...''

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Tamnoputa ljepotica uz kapetana Konga bila je u najtežem trenutku karijere, sad ga bodri na Svjetskom prvenstvu

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Zgodna Talijanka plijenila je poglede uz bazen, a za njom ne zaostaje ni isklesani partner koji joj je mentorirao u showu