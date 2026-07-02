Sjećate se hit spota HTZ-a s Malkovichem? Stigao je nastavak, pridružio mu se Luka Modrić

Hrvatska turistička zajednica predstavila je nastavak kampanje ''Croatia – I hear it's beautiful'', u kojem su glavne zvijezde kapetan Vatrenih Luka Modrić i holivudski glumac hrvatskih korijena John Malkovich.
Nakon što je prvi promotivni film privukao veliku pozornost zahvaljujući Johnu Malkovichu, stigao je i njegov nastavak. U novom videu glumcu hrvatskih korijena pridružio se Luka Modrić, a njihova simpatična interakcija ponovno je u središtu priče kojom se svijetu predstavljaju hrvatske ljepote.3 vijesti o kojima se priča sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Radnja spota vodi gledatelje u Zadar, gdje Malkovich telefonski razgovara s Modrićem. Kapetan hrvatske reprezentacije savjetuje mu da posluša Morske orgulje te objašnjava zašto su upravo one jedno od najposebnijih mjesta na hrvatskoj obali.
Video pogledajte OVDJE.
John Malkovich - 3 Foto: YouTube Screenshot
Dok valovi stvaraju prepoznatljivu melodiju, Malkovich ostaje impresioniran prizorom i poručuje kako su svi bili u pravu kada su mu govorili da je Hrvatska predivna.
John Malkovich Foto: Roko Blažević/Instagram
No Modrić nema vremena za dugo čavrljanje. Trening reprezentacije čeka, pa razgovor završava u svom stilu uz šaljivu poruku: ''Uživaj u Hrvatskoj... i obriši moj broj.''
Spot je objavljen uoči važnog susreta Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu, a osim promocije hrvatskog turizma, svojevrsna je podrška Vatrenima pred jednu od najvažnijih utakmica prvenstva.
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Kroz nekoliko minuta videa gledateljima se predstavljaju prirodne ljepote Hrvatske, a u prvom planu su zadarske Morske orgulje, jedinstvena atrakcija koja zvuk stvara isključivo uz pomoć mora i valova.
John Malkovich - 2 Foto: YouTube Screenshot
Kao i prvi film iz kampanje, i ovaj potpisuje Pete Radovich, višestruko nagrađivani televizijski i sportski producent hrvatskih korijena, koji je bio kreativni direktor projekta.
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Iz Hrvatske turističke zajednice zahvalili su Hrvatskom nogometnom savezu, izborniku Zlatku Daliću, Luki Modriću i hrvatskim reprezentativcima na suradnji te im poželjeli puno sreće u nastavku Svjetskog prvenstva.
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