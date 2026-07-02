Sjećate se hit spota HTZ-a s Malkovichem? Stigao je nastavak, pridružio mu se Luka Modrić

Hrvatska turistička zajednica predstavila je nastavak kampanje ''Croatia – I hear it's beautiful'', u kojem su glavne zvijezde kapetan Vatrenih Luka Modrić i holivudski glumac hrvatskih korijena John Malkovich.

Nakon što je prvi promotivni film privukao veliku pozornost zahvaljujući Johnu Malkovichu, stigao je i njegov nastavak. U novom videu glumcu hrvatskih korijena pridružio se Luka Modrić, a njihova simpatična interakcija ponovno je u središtu priče kojom se svijetu predstavljaju hrvatske ljepote.

Radnja spota vodi gledatelje u Zadar, gdje Malkovich telefonski razgovara s Modrićem. Kapetan hrvatske reprezentacije savjetuje mu da posluša Morske orgulje te objašnjava zašto su upravo one jedno od najposebnijih mjesta na hrvatskoj obali.

Video pogledajte OVDJE.

John Malkovich - 3 Foto: YouTube Screenshot

Dok valovi stvaraju prepoznatljivu melodiju, Malkovich ostaje impresioniran prizorom i poručuje kako su svi bili u pravu kada su mu govorili da je Hrvatska predivna.

John Malkovich Foto: Roko Blažević/Instagram

No Modrić nema vremena za dugo čavrljanje. Trening reprezentacije čeka, pa razgovor završava u svom stilu uz šaljivu poruku: ''Uživaj u Hrvatskoj... i obriši moj broj.''

Spot je objavljen uoči važnog susreta Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu, a osim promocije hrvatskog turizma, svojevrsna je podrška Vatrenima pred jednu od najvažnijih utakmica prvenstva.

Pogledaji ovo inMagazin Srca vatrena večeras navijaju za našu reprezentaciju: Donosimo pregled najpopularnijih navijačkih pjesama!

Kroz nekoliko minuta videa gledateljima se predstavljaju prirodne ljepote Hrvatske, a u prvom planu su zadarske Morske orgulje, jedinstvena atrakcija koja zvuk stvara isključivo uz pomoć mora i valova.

John Malkovich - 2 Foto: YouTube Screenshot

Kao i prvi film iz kampanje, i ovaj potpisuje Pete Radovich, višestruko nagrađivani televizijski i sportski producent hrvatskih korijena, koji je bio kreativni direktor projekta.

Pogledaji ovo inMagazin Domaće zvijezde uvjerene u večerašnju pobjedu protiv Portugala: ''Red je više na nas da dobijemo''

Iz Hrvatske turističke zajednice zahvalili su Hrvatskom nogometnom savezu, izborniku Zlatku Daliću, Luki Modriću i hrvatskim reprezentativcima na suradnji te im poželjeli puno sreće u nastavku Svjetskog prvenstva.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Zvijezda serije ''Malcolm u sredini'' razvodi se nakon 10 godina ljubavi

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Vodio je Vatrene, Bayern i Borussiju: Ovo je životna priča Nike Kovača