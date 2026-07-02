Domaće zvijezde uvjerene u večerašnju pobjedu protiv Portugala: ''Red je više na nas da dobijemo''

Hrvatska večeras neće spavati! Vatreni u 1 sat iza ponoći u Torontu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmicu su našem Gordanu Vasilju prognozirale brojne domaće zvijezde, koje su uvjerene u pobjedu Hrvatske.

Navijačka groznica trese naciju. Vatreni u 1 sat iza ponoći protiv Portugala u Torontu, na obalama golemog jezera Ontario, traže prolaz među 16 najboljih momčadi Svjetskog nogometnog prvenstva.

"Mislim da ćemo protiv njih odigrati najbolju utakmicu dosad i da ćemo ih dobiti'', kaže Giuliano.

"Na papiru su oni, recimo, favoriti, ali ja mislim da ih možemo pobijediti. Mislim da sad dolazimo u ono svoje luđaštvo i ludilo, u kojem samo neka sve bude protiv nas, mi ćemo biti jači. Nisam impresionirana Portugalom'', dodaje Vanna.

"Portugal, ja mislim da se više boji nas nego mi njih'', kaže Goran Karan.

"Uvijek vjerujem u sretne završetke, pa tako i za nas, za naše Vatrene'', rekla je Lorena Bućan.

Hrvatska je u 10 odigranih utakmica protiv Portugala pobijedila samo jednom. Vrijeme je da večeras upišemo drugu pobjedu.

"Red je više na nas da dobijemo Portugal'', jasno kaže Tomislav Bralić.

"Mi smo dosta onako enigmatični. Mi smo jednom fantastični, drugi put malo manje, tako da mislim da će dosta toga ovisiti o nama'', misli Matija Cvek.

"Portugal, mislim, nije toliko jak. Imaju tog Ronalda, ali on je već star, mlađi od mene, doduše, ali je star u nogometnom rječniku. Ja mislim da mi to možemo'', govori Marko Tolja.

"Dobit ćemo, sto posto'', siguran je Luka Nižetić.

"Imam dobar osjećaj da ćemo ih izbaciti'', optimističan je Tiho Orlić.

Posebnu pozornost ponovno će plijeniti dvojica nogometnih velikana – Luka Modrić i Cristiano Ronaldo – kojima bi ovo moglo biti jedno od posljednjih velikih poglavlja u igri za svoje reprezentacije.

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"Pobijedit ćemo, ja sam sigurna da ćemo mi pobijediti, a o Modriću što da kažem, taj čovjek je nevjerojatan, sto na sat, 40 godina'', kaže Jelena Rozga.

"Ja sam strašno nervozan. Ja samo želim da vratimo za sve one utakmice kad smo izgubili protiv Portugala i da se ne ponovi ona situacija kad je Ronaldo grlio Modrića i tješio ga'', kaže Toma.

"Omjer nam ne ide u prilog, ali naravno da će se promijeniti. Ja sam apsolutno uvjeren da ćemo proći."

Velik izazov predstavljat će i vremenski uvjeti. Večerašnja utakmica igrat će se na temperaturi od 32 °C, uz osjet topline od čak 42 stupnja.

"Opet sam optimist da ćemo i ove godine nešto napraviti, a već jesmo'', kaže Jole.

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"Budući da je Vedran u toj cijeloj priči, a meni je moja Franka jako draga i naravno da svi želimo najbolje, želim im da to stvarno odigraju kako treba, a onda će sve biti kako treba. Ja mislim da će oni, kao i dosad svih ovih godina, to odraditi jako dobro'', misli Damir Kedžo.

"Imam neki osjećaj da ćemo mi daleko dogurati, jako daleko'', rekao je Kristijan Rahimovski.

Domaće glazbene zvijezde prognozirale su i rezultat.

"Pa neka bude 1:0, bit će dobro'', kaže Jacques Houdek.

"Ja bih volio da bude barem dva razlike za nas'', nada se Marko Kutlić.

"2:0 za Hrvatsku'', kaže Neno Belan.

"3:2 za nas'', žele Lelek.

Najbolji kad je najteže. Sretno, Vatreni, u velikom okršaju protiv Portugala!

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