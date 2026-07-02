Vodio je Vatrene, Bayern i Borussiju: Ovo je životna priča Nike Kovača

Niko Kovač jedan je od rijetkih Hrvata koji su uspješno gradili karijeru i kao vrhunski nogometaš i kao trener, ostavljajući trag u hrvatskom i europskom nogometu.

Niko Kovač već desetljećima pripada samom vrhu hrvatskog nogometa – od kapetana reprezentacije i izbornika Vatrenih do trenera najvećih europskih klubova.

Rođen je 15. listopada 1971. godine u Berlinu u obitelji hrvatskih iseljenika, podrijetlom iz okolice Livna. Iako je odrastao u Njemačkoj, uvijek je isticao povezanost s hrvatskim korijenima.

Niko Kovač Foto: Afp

Nogomet je počeo trenirati s devet godina u klubu nedaleko od obiteljske kuće, gdje je od malih nogu razvijao izdržljivost i snagu. Uz nogomet, trenirao je i džudo te osvojio plavi pojas.

Niko Kovač Foto: Profimedia

Nogometni put započeo je u berlinskim klubovima, a tijekom bogate igračke karijere nosio je dresove Bayer Leverkusena, Hamburgera, Bayerna Münchena, Herthe i Red Bull Salzburga. S Bayernom je osvojio naslov njemačkog prvaka i Njemački kup.

Niko Kovač Foto: Afp

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Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 1996. godine te je tijekom 12 godina upisao 83 nastupa i postigao 14 pogodaka. Kao kapetan predvodio je Vatrene na Svjetskom prvenstvu 2006. i Europskom prvenstvu 2008., stekavši ugled jednog od najborbenijih i najpouzdanijih igrača svoje generacije.

Niko Kovač Foto: T-F-Foto / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Godine 2013. preuzeo je hrvatsku reprezentaciju i odveo je na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014., nakon uspješno odigranih dodatnih kvalifikacija protiv Islanda. Od 2025. godine vodi Borussiju Dortmund.

Niko Kovač Foto: Profimedia

Iako je tijekom karijere bio pod povećalom javnosti, Niko Kovač privatni život oduvijek je nastojao sačuvati od medija. Od 1999. godine u braku je sa suprugom Kristinom, s kojom se upoznao još u školskim danima, a zajedno imaju kćer Lauru. O njegovoj supruzi se tek zna da je Berlinčanka hrvatskog podrijetla.

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Tijekom cijele karijere Niko Kovač ostao je prepoznatljiv po disciplini, predanom radu i profesionalnom pristupu, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najuspješnijih hrvatskih nogometnih trenera svoje generacije.

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