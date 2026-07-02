Vodio je Vatrene, Bayern i Borussiju: Ovo je životna priča Nike Kovača

Niko Kovač jedan je od rijetkih Hrvata koji su uspješno gradili karijeru i kao vrhunski nogometaš i kao trener, ostavljajući trag u hrvatskom i europskom nogometu.
Niko Kovač već desetljećima pripada samom vrhu hrvatskog nogometa – od kapetana reprezentacije i izbornika Vatrenih do trenera najvećih europskih klubova.3 vijesti o kojima se priča sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera
Rođen je 15. listopada 1971. godine u Berlinu u obitelji hrvatskih iseljenika, podrijetlom iz okolice Livna. Iako je odrastao u Njemačkoj, uvijek je isticao povezanost s hrvatskim korijenima.
Niko Kovač Foto: Afp
Nogomet je počeo trenirati s devet godina u klubu nedaleko od obiteljske kuće, gdje je od malih nogu razvijao izdržljivost i snagu. Uz nogomet, trenirao je i džudo te osvojio plavi pojas.
Niko Kovač Foto: Profimedia
Nogometni put započeo je u berlinskim klubovima, a tijekom bogate igračke karijere nosio je dresove Bayer Leverkusena, Hamburgera, Bayerna Münchena, Herthe i Red Bull Salzburga. S Bayernom je osvojio naslov njemačkog prvaka i Njemački kup.
Niko Kovač Foto: Afp
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Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 1996. godine te je tijekom 12 godina upisao 83 nastupa i postigao 14 pogodaka. Kao kapetan predvodio je Vatrene na Svjetskom prvenstvu 2006. i Europskom prvenstvu 2008., stekavši ugled jednog od najborbenijih i najpouzdanijih igrača svoje generacije.
Niko Kovač Foto: T-F-Foto / imago sportfotodienst / Profimedia
Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Godine 2013. preuzeo je hrvatsku reprezentaciju i odveo je na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014., nakon uspješno odigranih dodatnih kvalifikacija protiv Islanda. Od 2025. godine vodi Borussiju Dortmund.
Niko Kovač Foto: Profimedia
Iako je tijekom karijere bio pod povećalom javnosti, Niko Kovač privatni život oduvijek je nastojao sačuvati od medija. Od 1999. godine u braku je sa suprugom Kristinom, s kojom se upoznao još u školskim danima, a zajedno imaju kćer Lauru. O njegovoj supruzi se tek zna da je Berlinčanka hrvatskog podrijetla.
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Tijekom cijele karijere Niko Kovač ostao je prepoznatljiv po disciplini, predanom radu i profesionalnom pristupu, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najuspješnijih hrvatskih nogometnih trenera svoje generacije.
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