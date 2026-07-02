Srca vatrena večeras navijaju za našu reprezentaciju: Donosimo pregled najpopularnijih navijačkih pjesama!

Kad igra naša nogometna reprezentacija, nije problem ostati budan ni do kasno u noć. Svi se nadamo pobjedi, a dio navijačke atmosfere iz Toronta, ali i pregled naših najpopularnijih navijačkih pjesama, u idućem prilogu donosi naša Julija Bačić Barać.

Velika noć je pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Sat vremena iza ponoći počinje utakmica koja će odlučiti hoće li u zoru slaviti hrvatski ili portugalski navijači.

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 3 Foto: In Magazin

Crveno-bijelih kockica već je prepun Toronto, a ispred hotela u kojem je smještena reprezentacija dočekao ih je najmlađi navijač, star samo mjesec dana.

Kako se navija svim srcem, pokazali su i navijači susjedne Bosne i Hercegovine. Podršku u velikom broju sinoć su dali svojoj reprezentaciji, koja je izgubila od SAD-a, ali to ne mijenja činjenicu da je i ovo njihov povijesni rezultat.

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 1 Foto: In Magazin

Da smo i mi itekako strastveni navijači, pokazali smo mnogo puta, a nema pravog navijanja bez navijačkih pjesama. Prvi na koje pomislimo kad su one u pitanju svakako su Zaprešić Boysi. "Samo je jedno" samo je jedan u nizu njihovih navijačkih hitova.

"Ja bih rekao da nas, od svih članova reprezentacije i stručnog stožera, najviše voli naš izbornik Zlatko Dalić."

A ako pitate Zaprešić Boyse, njihove najveće uspješnice nastale su ponajprije iz ljubavi prema domovini.

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 4 Foto: In Magazin

"Nisu naše pjesme isključivo za nogometnu reprezentaciju. Ako nas pitate o prioritetima, prvo je Hrvatska kao domovina, kao država, a onda je nogometna reprezentacija. Jer svi smo bili i jesmo navijači, ali želimo da to bude vezano i uz sve ostale sportove. U biti, gdje god se taj nacionalni naboj diže, diže se i uz naše pjesme."

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 5 Foto: In Magazin

Ovih dana nacionalni naboj itekako raste uz njihove pjesme. Bez "Srca vatrenog" ne može proći nijedna utakmica Vatrenih.

Zaprešić Boysi zaslužni su i za stihove pjesme "Igraj, moja Hrvatska".

"Neopisivo" – tako kaže pjesma, a takav će sigurno biti i osjećaj onih koji imaju sreću večeras biti na stadionu u Torontu.

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 6 Foto: In Magazin

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Kad se navija, na playlisti je obvezna i Thompsonova "Lijepa li si".

"Ona se pušta na Maksimiru nakon svake velike utakmice, i prije utakmica. Sigurno je jedna od najslušanijih navijačkih pjesama."

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 7 Foto: In Magazin

A nove navijačke pjesme posebno za ovo prvenstvo snimili su Josip Ivančić, Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, ali i Lidija Bačić.

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Od bronce Vatrenih u Francuskoj prije gotovo 30 godina nema nogometnog slavlja bez Baruna i pjesme "Neka pati koga smeta".

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 8 Foto: In Magazin

"Opet je tu taj neki naboj, taj neki žar, navijački zanos. Naša pjesma je još iz '98. i mnogi je smatraju najboljom navijačkom pjesmom."

"To je praktički bilo preko noći – napisano, snimljeno i spot je napravljen. Nosač zvuka prodan je u 50.000 primjeraka, što je tada bila platinasta naklada."

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 10 Foto: In Magazin

In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 9 Foto: In Magazin

Noćas neće biti puno spavanja, ali mala je to cijena ako jutro dočekamo kao pobjednici. Sretno, Vatreni!

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