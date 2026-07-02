Srca vatrena večeras navijaju za našu reprezentaciju: Donosimo pregled najpopularnijih navijačkih pjesama!

Kad igra naša nogometna reprezentacija, nije problem ostati budan ni do kasno u noć. Svi se nadamo pobjedi, a dio navijačke atmosfere iz Toronta, ali i pregled naših najpopularnijih navijačkih pjesama, u idućem prilogu donosi naša Julija Bačić Barać.
Velika noć je pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Sat vremena iza ponoći počinje utakmica koja će odlučiti hoće li u zoru slaviti hrvatski ili portugalski navijači.3 vijesti o kojima se priča sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 3 Foto: In Magazin
Crveno-bijelih kockica već je prepun Toronto, a ispred hotela u kojem je smještena reprezentacija dočekao ih je najmlađi navijač, star samo mjesec dana.
Kako se navija svim srcem, pokazali su i navijači susjedne Bosne i Hercegovine. Podršku u velikom broju sinoć su dali svojoj reprezentaciji, koja je izgubila od SAD-a, ali to ne mijenja činjenicu da je i ovo njihov povijesni rezultat.
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 2 Foto: In Magazin
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 1 Foto: In Magazin
Da smo i mi itekako strastveni navijači, pokazali smo mnogo puta, a nema pravog navijanja bez navijačkih pjesama. Prvi na koje pomislimo kad su one u pitanju svakako su Zaprešić Boysi. "Samo je jedno" samo je jedan u nizu njihovih navijačkih hitova.
"Ja bih rekao da nas, od svih članova reprezentacije i stručnog stožera, najviše voli naš izbornik Zlatko Dalić."
A ako pitate Zaprešić Boyse, njihove najveće uspješnice nastale su ponajprije iz ljubavi prema domovini.
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 4 Foto: In Magazin
"Nisu naše pjesme isključivo za nogometnu reprezentaciju. Ako nas pitate o prioritetima, prvo je Hrvatska kao domovina, kao država, a onda je nogometna reprezentacija. Jer svi smo bili i jesmo navijači, ali želimo da to bude vezano i uz sve ostale sportove. U biti, gdje god se taj nacionalni naboj diže, diže se i uz naše pjesme."
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 5 Foto: In Magazin
Ovih dana nacionalni naboj itekako raste uz njihove pjesme. Bez "Srca vatrenog" ne može proći nijedna utakmica Vatrenih.
Zaprešić Boysi zaslužni su i za stihove pjesme "Igraj, moja Hrvatska".
"Neopisivo" – tako kaže pjesma, a takav će sigurno biti i osjećaj onih koji imaju sreću večeras biti na stadionu u Torontu.
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 6 Foto: In Magazin
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Kad se navija, na playlisti je obvezna i Thompsonova "Lijepa li si".
"Ona se pušta na Maksimiru nakon svake velike utakmice, i prije utakmica. Sigurno je jedna od najslušanijih navijačkih pjesama."
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 7 Foto: In Magazin
A nove navijačke pjesme posebno za ovo prvenstvo snimili su Josip Ivančić, Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, ali i Lidija Bačić.
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Od bronce Vatrenih u Francuskoj prije gotovo 30 godina nema nogometnog slavlja bez Baruna i pjesme "Neka pati koga smeta".
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 8 Foto: In Magazin
"Opet je tu taj neki naboj, taj neki žar, navijački zanos. Naša pjesma je još iz '98. i mnogi je smatraju najboljom navijačkom pjesmom."
"To je praktički bilo preko noći – napisano, snimljeno i spot je napravljen. Nosač zvuka prodan je u 50.000 primjeraka, što je tada bila platinasta naklada."
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 10 Foto: In Magazin
In Magazin: Srca vatrena navijaju za reprezentaciju - 9 Foto: In Magazin
Noćas neće biti puno spavanja, ali mala je to cijena ako jutro dočekamo kao pobjednici. Sretno, Vatreni!
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