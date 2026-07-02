Nekadašnja Kraljica Hrvatske o karijeri nakon titule: ''Ovo su iznimne prilike kad uživam''

Odlazimo do Rovinja, koji je uz titulu šampiona turizma dobio i onu modne prijestolnice. Fashion show "Noć zvijezda, mode i kulture" okupio je domaće dizajnere, a reviju su nosile i aktualna Kraljica Hrvatske, kći Gorana Višnjića Lana Lourdes, te Kraljica svijeta iz 1989. godine Danijela Gračan. Detalje ima naš Davor Garić.

Uz crkvu svete Eufemije, šarene kućice i vizuru grada ispunjenu brodićima, prepoznatljiv dio Rovinja već je nekoliko godina i modni spektakl "Noć zvijezda, mode i kulture". Čak 13 modnih kuća i dizajnera predstavilo je svoje kolekcije. More i ljeto bili su inspiracija dizajneru Zoranu Aragoviću.

In Magazin: Revija u Rovinju - 2 Foto: In Magazin

"Ovo je prava morska kolekcija! Za ovaj događaj uvijek radim posebne mini-kolekcije. Uvijek su to unikati, baš posebno za ovu priliku. Uvijek kad pomislimo na more, to su plavo-bijele prugice. Tako je i meni to neka polazna priča. Onda sam ja to ušarenio na svoj prepoznatljiv način pa smo dodali i neke fora kape i štikle. Baš smo htjeli da cijeli styling bude morski'', govori modni dizajner Zoran Aragović.

In Magazin: Revija u Rovinju - 1 Foto: In Magazin

Reviju je nosila i kći Gorana Višnjića, Lana Lourdes, aktualna Kraljica Hrvatske. Dizajnerica Jasmina Arnautović inspiraciju za svoju kolekciju pronašla je u argentinskom tangu.

In Magazin: Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: In Magazin

"U biti sam htjela prenijeti tu mušku energiju lidera u tangu na žene. Ima dosta tih muških odjevnih predmeta koji su poženstvenjeni i prilagođeni, uz dodatak čipke'', dodaje dizajnerica Jasmina.

Kao posebna gošća pistom je prošetala Danijela Gračan, Kraljica svijeta iz 1989. godine. Danijelu najčešće susrećemo u glamuroznim izdanjima dostojnima kraljice.

In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 2 Foto: In Magazin

"Uvijek se viđamo na nekim glamuroznim događanjima, ali za posao, s obzirom na to da radim na fakultetu, uvijek nosim odijela. Uvijek je to neka klasika. Tako da su ovo iznimne prilike kad uživam u ovakvim kombinacijama."

In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 4 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo inMagazin Ivana Knoll odbrojava do utakmice: ''Toronto, spremni smo!''

Mnogi ne znaju da je Danijela profesorica na fakultetu s titulom doktorice znanosti.

In Magazin: Revija u Rovinju - 3 Foto: In Magazin

"Kad sam se počela baviti manekenstvom, već sam tada rekla da ću jednog dana imati fakultetsku diplomu. Evo, sad imam i diplomu doktorice znanosti. Moje kćeri također su pri kraju fakulteta. Laura, najstarija, sada studira na drugom fakultetu. Jedan je već završila, diplomirala je na Pomorskom fakultetu, a sada studira teologiju. Eminu promociju nedavno smo slavili, ona je sada doktorica dentalne medicine, a najmlađu čeka još nekoliko godina studiranja.''

In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 3 Foto: In Magazin

Ako se pitate koji će modni komadi obilježiti turističke destinacije ovog ljeta, evo odgovora!

"Možda nije dobro da ovo kažem s obzirom na posao kojim se bavim, ali najbolje je da imamo što manje odjeće na sebi. Ali ako smo već odjeveni, neka to bude lijepi hrvatski dizajn. U principu, ljeto je vrijeme da se opustimo. Traje samo dva mjeseca, brzo će nam doći jesen, zato nemojte puno razmišljati – u čemu ste si zgodni i seksi, ili u ničemu, ili u svačemu, nebitno! Bitno je da je šareno, da je lijepo, da je ugodno i da svi uživamo u ovom lijepom suncu'', dodaje Zoran.

In Magazin: Revija u Rovinju - 4 Foto: In Magazin

"Noć zvijezda, mode i kulture" još je jednom pokazala da je Rovinj turistička, ali i modna destinacija koja se ne propušta.

Pogledaji ovo Celebrity Vodio je Vatrene, Bayern i Borussiju: Ovo je životna priča Nike Kovača

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Supruga Domagoja Vide prije 16 godina osvojila je titulu misice, evo kako je tada izgledala

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović javila se iz Toronta uoči velikog okršaja Vatrenih s Portugalom