Nekadašnja Kraljica Hrvatske o karijeri nakon titule: ''Ovo su iznimne prilike kad uživam''

Odlazimo do Rovinja, koji je uz titulu šampiona turizma dobio i onu modne prijestolnice. Fashion show "Noć zvijezda, mode i kulture" okupio je domaće dizajnere, a reviju su nosile i aktualna Kraljica Hrvatske, kći Gorana Višnjića Lana Lourdes, te Kraljica svijeta iz 1989. godine Danijela Gračan. Detalje ima naš Davor Garić.
Uz crkvu svete Eufemije, šarene kućice i vizuru grada ispunjenu brodićima, prepoznatljiv dio Rovinja već je nekoliko godina i modni spektakl "Noć zvijezda, mode i kulture". Čak 13 modnih kuća i dizajnera predstavilo je svoje kolekcije. More i ljeto bili su inspiracija dizajneru Zoranu Aragoviću.3 vijesti o kojima se priča sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
In Magazin: Revija u Rovinju - 2 Foto: In Magazin
"Ovo je prava morska kolekcija! Za ovaj događaj uvijek radim posebne mini-kolekcije. Uvijek su to unikati, baš posebno za ovu priliku. Uvijek kad pomislimo na more, to su plavo-bijele prugice. Tako je i meni to neka polazna priča. Onda sam ja to ušarenio na svoj prepoznatljiv način pa smo dodali i neke fora kape i štikle. Baš smo htjeli da cijeli styling bude morski'', govori modni dizajner Zoran Aragović.
In Magazin: Revija u Rovinju - 1 Foto: In Magazin
Reviju je nosila i kći Gorana Višnjića, Lana Lourdes, aktualna Kraljica Hrvatske. Dizajnerica Jasmina Arnautović inspiraciju za svoju kolekciju pronašla je u argentinskom tangu.
In Magazin: Lana Lourdes Rupić - 1 Foto: In Magazin
In Magazin: Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: In Magazin
"U biti sam htjela prenijeti tu mušku energiju lidera u tangu na žene. Ima dosta tih muških odjevnih predmeta koji su poženstvenjeni i prilagođeni, uz dodatak čipke'', dodaje dizajnerica Jasmina.
Kao posebna gošća pistom je prošetala Danijela Gračan, Kraljica svijeta iz 1989. godine. Danijelu najčešće susrećemo u glamuroznim izdanjima dostojnima kraljice.
In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 5 Foto: In Magazin
In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 2 Foto: In Magazin
"Uvijek se viđamo na nekim glamuroznim događanjima, ali za posao, s obzirom na to da radim na fakultetu, uvijek nosim odijela. Uvijek je to neka klasika. Tako da su ovo iznimne prilike kad uživam u ovakvim kombinacijama."
In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 4 Foto: In Magazin
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Mnogi ne znaju da je Danijela profesorica na fakultetu s titulom doktorice znanosti.
In Magazin: Revija u Rovinju - 3 Foto: In Magazin
"Kad sam se počela baviti manekenstvom, već sam tada rekla da ću jednog dana imati fakultetsku diplomu. Evo, sad imam i diplomu doktorice znanosti. Moje kćeri također su pri kraju fakulteta. Laura, najstarija, sada studira na drugom fakultetu. Jedan je već završila, diplomirala je na Pomorskom fakultetu, a sada studira teologiju. Eminu promociju nedavno smo slavili, ona je sada doktorica dentalne medicine, a najmlađu čeka još nekoliko godina studiranja.''
In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 1 Foto: In Magazin
In Magazin: Daniela Mihalić Gračan - 3 Foto: In Magazin
Ako se pitate koji će modni komadi obilježiti turističke destinacije ovog ljeta, evo odgovora!
"Možda nije dobro da ovo kažem s obzirom na posao kojim se bavim, ali najbolje je da imamo što manje odjeće na sebi. Ali ako smo već odjeveni, neka to bude lijepi hrvatski dizajn. U principu, ljeto je vrijeme da se opustimo. Traje samo dva mjeseca, brzo će nam doći jesen, zato nemojte puno razmišljati – u čemu ste si zgodni i seksi, ili u ničemu, ili u svačemu, nebitno! Bitno je da je šareno, da je lijepo, da je ugodno i da svi uživamo u ovom lijepom suncu'', dodaje Zoran.
In Magazin: Revija u Rovinju - 4 Foto: In Magazin
"Noć zvijezda, mode i kulture" još je jednom pokazala da je Rovinj turistička, ali i modna destinacija koja se ne propušta.
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