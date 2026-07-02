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Pravi pješčani kraljevi: Vodimo vas među rukometaše na pijesku koji su čista svjetska velesila

Piše Dino Stošić/J.C., 02.07.2026 @ 22:19 inMagazin komentari
In Magazin: Rukometaši na pijesku - 8 In Magazin: Rukometaši na pijesku - 8 Foto: In Magazin

I dok Vatreni kuju plan kako pobijediti Portugal i nastaviti natjecanje, mi vas vodimo na teren na kojem smo prava svjetska velesila, okićena zlatnim medaljama. Oni su rukometaši na pijesku, a priču o ovom atraktivnom sportu donosi vam naš Dino Stošić.

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