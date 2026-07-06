Supruga našeg reprezentativca oglasila se nakon bolnog poraza i poručila ono što mnogi misle

Nakon utakmice Hrvatske i Portugala, Adriana Ćaleta-Car na Instagramu je podijelila uspomene s tribina i pokazala kako je s obitelji bodrila Vatrene.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu je podijelila niz fotografija sa Svjetskog prvenstva, gdje je s obitelji bodrila hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

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Na tribinama je pozirala u crveno-bijelom navijačkom izdanju s dresom s brojem 5, koji nosi njezin suprug Duje Ćaleta-Car, a društvo su joj pravila i njihova dva sina, također odjevena u dresove s prezimenom Ćaleta-Car.

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Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 4 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Objavila je i zajedničke fotografije sa suprugom nakon utakmice, kao i trenutke s tribina koji su dočarali atmosferu na stadionu.

Uz fotografije je podijelila i emotivnu poruku: "Nekad nije najteže prihvatiti poraz, nego nepravdu. Hvala vam za svaku emociju, svaku borbu, svaku minutu ponosa i sve nezaboravne trenutke. Nažalost, danas je nepravda svuda oko nas. Glavu gore, za nas ste pobjednici", napisala je referirajući se na kobnu utakmice Hrvatske i Portugala.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 5 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Objavu pogledajte OVDJE.

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Objava je brzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili riječi podrške hrvatskoj reprezentaciji, ali i pohvalili njezin navijački stajling.

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