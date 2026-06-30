Od milijunaša s 10 godina do borbe s porocima: Životna priča dječaka kojeg je obožavao cijeli svijet

Za mnoge će zauvijek ostati simpatični Kevin iz kultnog božićnog filma Sam u kući, no životna priča Macaulaya Culkina krije mnogo više od njegove najpoznatije uloge.

Macaulay Carson Culkin rođen je 26. kolovoza 1980. u New Yorku. Odrastao je u brojnoj obitelji, a glumom se počeo baviti već kao dijete. Prve televizijske i filmske uloge ostvario je krajem 1980-ih, no svjetsku slavu stekao je s tek deset godina.

Macaulay Culkin - 6 Foto: Profimedia

Prijelomni trenutak njegove karijere dogodio se 1990. godine kada je utjelovio Kevina McCallistera u filmu ''Sam u kući''. Film je postao veliki svjetski hit, a Culkin preko noći jedna od najpoznatijih dječjih zvijezda. Dvije godine kasnije uspjeh je ponovio u nastavku ''Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku'', koji je dodatno učvrstio njegov status u Hollywoodu.

Catherine O'Hare, Macaulay Culkin Foto: Profimedia

Kuća iz filma ''Sam u kući'' - 7 Foto: Profimedia

Tijekom prve polovice 1990-ih glumio je i u filmovima ''Moja djevojka'', ''The Good Son'', ''Richie Rich'' i ''The Pagemaster''. Zbog velikog uspjeha bio je jedan od najplaćenijih dječjih glumaca svog vremena.

Macaulay Culkin i Anna Chlumsky - 2 Foto: Profimedia

Macaulay Culkin i Anna Chlumsky, Foto: Screenshot

Iako je njegova karijera bila u usponu, Culkin se kao tinejdžer povukao iz glume. U tom razdoblju mediji su pratili njegov težak odnos s roditeljima, koji su vodili pravnu bitku oko upravljanja njegovom zaradom. Kako bi zaštitio svoju imovinu, zatražio je da roditelji više ne upravljaju njegovim financijama.

Macaulay Culkin - 1 Foto: Profimedia

Kasnije se povremeno vraćao glumi te se okušao i u drugim kreativnim projektima. Pojavljivao se u televizijskim serijama, neovisnim filmovima i glazbenim spotovima, a bio je i član humorističnog rock sastava ''The Pizza Underground''.

Macaulay Culkin - 1 Foto: Profimedia

Macaulay Culkin - 3 Foto: Profimedia

Privatni život također je često bio u središtu pozornosti. Godinama je bio u vezi s glumicom Milom Kunis, a od 2017. u vezi je s glumicom Brendom Song. Par je 2021. dobio sina Dakotu, nazvanog u čast Culkinove pokojne sestre, a 2022. dobili su i drugo dijete.

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Mila Kunis i Macaulay Culkin (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Macaulay Culkin - 3 Foto: Profimedia

Posljednjih godina Macaulay Culkin ponovno se češće pojavljuje u javnosti. Godine 2023. dobio je zvijezdu na holivudskoj ''Stazi slavnih'', čime je odano priznanje njegovu doprinosu filmskoj industriji.

Macaulay Culkin (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

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Iako ga publika i danas najviše pamti kao simpatičnog Kevina iz filma ''Sam u kući'', Macaulay Culkin uspio je pronaći ravnotežu između privatnog života i povremenih glumačkih angažmana. Njegova priča ostaje jedna od najpoznatijih među dječjim zvijezdama Hollywooda te podsjetnik na izazove koje slava može donijeti već u najranijoj dobi.

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