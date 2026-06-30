Od milijunaša s 10 godina do borbe s porocima: Životna priča dječaka kojeg je obožavao cijeli svijet

Za mnoge će zauvijek ostati simpatični Kevin iz kultnog božićnog filma Sam u kući, no životna priča Macaulaya Culkina krije mnogo više od njegove najpoznatije uloge.
Macaulay Carson Culkin rođen je 26. kolovoza 1980. u New Yorku. Odrastao je u brojnoj obitelji, a glumom se počeo baviti već kao dijete. Prve televizijske i filmske uloge ostvario je krajem 1980-ih, no svjetsku slavu stekao je s tek deset godina.3 vijesti o kojima se priča prepun stadion Ovako je počeo Thompsonov koncert u Zaprešiću, prizori govore više od riječi "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem
Macaulay Culkin - 6 Foto: Profimedia
Prijelomni trenutak njegove karijere dogodio se 1990. godine kada je utjelovio Kevina McCallistera u filmu ''Sam u kući''. Film je postao veliki svjetski hit, a Culkin preko noći jedna od najpoznatijih dječjih zvijezda. Dvije godine kasnije uspjeh je ponovio u nastavku ''Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku'', koji je dodatno učvrstio njegov status u Hollywoodu.
Catherine O'Hare, Macaulay Culkin Foto: Profimedia
Kuća iz filma ''Sam u kući'' - 7 Foto: Profimedia
Tijekom prve polovice 1990-ih glumio je i u filmovima ''Moja djevojka'', ''The Good Son'', ''Richie Rich'' i ''The Pagemaster''. Zbog velikog uspjeha bio je jedan od najplaćenijih dječjih glumaca svog vremena.
Macaulay Culkin i Anna Chlumsky - 2 Foto: Profimedia
Macaulay Culkin i Anna Chlumsky, Foto: Screenshot
Iako je njegova karijera bila u usponu, Culkin se kao tinejdžer povukao iz glume. U tom razdoblju mediji su pratili njegov težak odnos s roditeljima, koji su vodili pravnu bitku oko upravljanja njegovom zaradom. Kako bi zaštitio svoju imovinu, zatražio je da roditelji više ne upravljaju njegovim financijama.
Macaulay Culkin - 1 Foto: Profimedia
Kasnije se povremeno vraćao glumi te se okušao i u drugim kreativnim projektima. Pojavljivao se u televizijskim serijama, neovisnim filmovima i glazbenim spotovima, a bio je i član humorističnog rock sastava ''The Pizza Underground''.
Macaulay Culkin - 1 Foto: Profimedia
Macaulay Culkin - 3 Foto: Profimedia
Privatni život također je često bio u središtu pozornosti. Godinama je bio u vezi s glumicom Milom Kunis, a od 2017. u vezi je s glumicom Brendom Song. Par je 2021. dobio sina Dakotu, nazvanog u čast Culkinove pokojne sestre, a 2022. dobili su i drugo dijete.
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Mila Kunis i Macaulay Culkin (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Macaulay Culkin - 3 Foto: Profimedia
Posljednjih godina Macaulay Culkin ponovno se češće pojavljuje u javnosti. Godine 2023. dobio je zvijezdu na holivudskoj ''Stazi slavnih'', čime je odano priznanje njegovu doprinosu filmskoj industriji.
Macaulay Culkin (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images
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Iako ga publika i danas najviše pamti kao simpatičnog Kevina iz filma ''Sam u kući'', Macaulay Culkin uspio je pronaći ravnotežu između privatnog života i povremenih glumačkih angažmana. Njegova priča ostaje jedna od najpoznatijih među dječjim zvijezdama Hollywooda te podsjetnik na izazove koje slava može donijeti već u najranijoj dobi.
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