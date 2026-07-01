Sa samo šest godina postala je svjetska senzacija, ali njezina životna priča krije mnogo više od ljepote

Još kao djevojčica Thylane Blondeau osvojila je modni svijet i postala globalna senzacija, a danas je otvorila novo životno poglavlje.

Kada je sa samo šest godina proglašena najljepšom djevojčicom na svijetu, malo tko je mogao pretpostaviti da će taj nadimak obilježiti cijeli njezin život. Danas, gotovo dva desetljeća kasnije, francuska manekenka Thylane Blondeau otvorila je novo poglavlje udajom za francuskog glumca i DJ-a Bena Attala, s kojim je u Parizu izgovorila sudbonosno "da", svega tri mjeseca nakon zaruka, piše Daily Mail.

Thylane Blondeau - 1 Foto: Profimedia

Thylane Blondeau - 4 Foto: Instagram

Thylane je rođena 2001. godine u francuskom Aix-en-Provenceu kao kći bivšeg nogometaša Patricka Blondeaua i glumice, televizijske voditeljice i modne dizajnerice Véronike Loubry. Odrastala je u obitelji poznatoj javnosti, no njezin put prema svjetskoj slavi započeo je sasvim slučajno.

Sa samo četiri godine primijetili su je na ulicama Pariza, nakon čega je dobila priliku hodati na reviji slavnog Jean Paula Gaultiera tijekom Tjedna mode. Već tada bilo je jasno da se radi o djevojčici koja će obilježiti modni svijet, a samo dvije godine kasnije fotografiranje za Vogue Enfants donijelo joj je titulu koja će je pratiti cijelog života – najljepša djevojčica na svijetu.

Thylane Blondeau - 3 Foto: Profimedia

Iako joj je upravo taj epitet otvorio vrata najvećih modnih kuća, Thylane je godinama isticala kako nikada nije željela da je ljudi pamte isključivo po izgledu.

"Kada si dijete, uopće ne razmišljaš o tome. Ljudi ti govore da si najljepša djevojčica na svijetu, a ti samo želiš igrati igrice na iPadu", ispričala je jednom prilikom.

Dodala je kako ni danas ne doživljava sebe kroz tu titulu.

"Uvijek kažem da sam samo obična osoba. Želim da ljudi upoznaju mene, a ne samo etiketu koju nosim."

Thylane Blondeau Foto: Instagram

Thylane Blondeau (Foto: Profimedia) - 1 Foto: Profimedia

Nakon svjetske slave uslijedila je impresivna karijera. Surađivala je s nekim od najvećih modnih kuća, među kojima su Versace, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Hugo Boss i L'Oréal Paris, a godinama je bila redovita na listi 100 najljepših lica svijeta.

No njezina karijera nije prošla bez kontroverzi. Kada je imala deset godina pojavila se u editorijalu za Vogue Paris, gdje je pozirala u visokim potpeticama, uskim haljinama i s make-upom, zbog čega se povela velika rasprava o seksualizaciji djece u modnoj industriji. Dok su jedni branili umjetničku slobodu editorijala, drugi su smatrali da je riječ o neprimjerenom prikazu djevojčice.

Unatoč kritikama, njezina karijera nastavila je uzlaznom putanjom. Kao tinejdžerica potpisala je ugovor s agencijom IMG Models, postala zaštitno lice L'Oréala Paris te sudjelovala u kampanjama s poznatim imenima poput Zendaye, Presleyja Gerbera i Luckyja Bluea Smitha.

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Osim modelinga, okušala se i u poduzetništvu pokrenuvši vlastiti modni brend, a posljednjih godina razvija i liniju proizvoda za njegu kose i ljepotu. Na Instagramu, gdje je prati gotovo sedam milijuna ljudi, redovito dijeli fotografije sa snimanja, putovanja i modnih kampanja, ali i trenutke iz privatnog života.

Thylane je tijekom godina često naglašavala kako odbija slijepo slijediti stroge standarde modne industrije.

"Ne želim biti mršava samo zato što to netko očekuje od mene. Ako želim pojesti hamburger, pojest ću ga. Nikada se neću mijenjati zbog toga", poručila je u jednom intervjuu.

Dodala je kako joj je sreća uvijek bila važnija od slave.

"Želim biti sretna i raditi ono što volim. Ako budem željela biti model, nastavit ću se baviti modelingom, možda i glumom, ali sreća mi je uvijek na prvom mjestu."

Novo poglavlje njezina života započelo je ovog tjedna u Parizu, gdje se udala za francuskog glumca i DJ-a Bena Attala. Na ceremoniju su stigli zajedno, što je odstupanje od tradicionalnog protokola vjenčanja, a mladenka je zablistala u elegantnoj bijeloj vjenčanici s plaštom i buketom bijelih kala.

Par se zaručio prije samo tri mjeseca tijekom odmora u luksuznom hotelu Four Seasons Astir Palace u Grčkoj. Tada je Thylane pratiteljima pokazala i zaručnički prsten s velikim ovalnim dijamantom te uz fotografije napisala jednostavnu poruku:

"Rekla sam 'da' svom najboljem prijatelju. Zauvijek počinje sada."

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