Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla

Poništeni pogodak Hrvatske protiv Portugala i dalje je jedna od glavnih tema među navijačima, a sada se cijeloj priči duhovitom objavom pridružio i frizer hrvatske reprezentacije, koji je u šali preuzeo odgovornost za nesretnu situaciju.
Poništeni pogodak u susretu Hrvatske i Portugala izazvao je brojne reakcije, a među onima koji su se oglasili našao se i frizer koji već godinama brine o frizurama hrvatskih reprezentativaca.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit kratko i jasno Evo što je Ronaldova Georgina objavila nakon pobjede Portugala nad Hrvatskom ''prava ludnica'' Legendarni dr. House komentirao je utakmicu Hrvatske i Portugala, nešto ga se baš dojmilo
Nakon što je pogodak poništen jer je lopta, prema dostupnoj tehnologiji, prije ulaska u mrežu dotaknula Igora Matanovića, na društvenim mrežama pojavila se i duhovita reakcija njihova frizera.
U videu objavljenom na TikToku našalio se kako je upravo on "krivac" za poništeni pogodak.
@playboigrby Should I have given him a buzz cut?🤔 #worldcup2026 #croatia #portugal #barber #football ♬ Beanie - Chezile
''Ono kad si ti odgovoran jer je Matanovićeva kosa dirala loptu'', napisao je u opisu videa, a potom i priložio isječak na kojem šiša Matanovića.
''Šišaj kraće!'', ''Glavu gore, majstore'', ''I da je ćelav oni bi nešto izmislili'', ''Sljedeće prvenstvo svi buzz cut'', neki su od komentara.
Igor Matanović Foto: Boris Kovacev/Cropix
Podsjetimo, nakon utakmice Matanović je priznao da nije bio siguran je li ostvario kontakt s loptom. Istaknuo je kako mu je rečeno da postoji senzor koji je pokazao da je do dodira ipak došlo, zbog čega je pogodak poništen.
Iako je riječ o situaciji koja je razočarala hrvatske navijače, frizerova objava brzo je nasmijala pratitelje te prikupila brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.
Igor Matanović Foto: Afp
Igor Matanović Foto: Profimedia
Frizer kojeg zovu Shiba našu reprezentaciju šišao je početkom lipnja.
@playboigrby Prvi puta s hrvatskom reprezantacijom, velika cast sisati dio ekipe tik pred svjetsko prventsvo, Bog je velik i ajmo vatreni!🇭🇷✝️🔥 #fyp #barber #hns #croatia #balkan ♬ original sound - Shiba💧
Znate li kako izgleda djevojka Igora Matanovića? Rijetko dijele zajedničke trenutke, no nešto se ipak istaknulo, više pogledajte OVDJE.
Igor Matanović s djevojkom Jelenom - 3 Foto: Instagram
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