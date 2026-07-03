Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla

Poništeni pogodak Hrvatske protiv Portugala i dalje je jedna od glavnih tema među navijačima, a sada se cijeloj priči duhovitom objavom pridružio i frizer hrvatske reprezentacije, koji je u šali preuzeo odgovornost za nesretnu situaciju.

Poništeni pogodak u susretu Hrvatske i Portugala izazvao je brojne reakcije, a među onima koji su se oglasili našao se i frizer koji već godinama brine o frizurama hrvatskih reprezentativaca.

Nakon što je pogodak poništen jer je lopta, prema dostupnoj tehnologiji, prije ulaska u mrežu dotaknula Igora Matanovića, na društvenim mrežama pojavila se i duhovita reakcija njihova frizera.

U videu objavljenom na TikToku našalio se kako je upravo on "krivac" za poništeni pogodak.

''Ono kad si ti odgovoran jer je Matanovićeva kosa dirala loptu'', napisao je u opisu videa, a potom i priložio isječak na kojem šiša Matanovića.

''Šišaj kraće!'', ''Glavu gore, majstore'', ''I da je ćelav oni bi nešto izmislili'', ''Sljedeće prvenstvo svi buzz cut'', neki su od komentara.

Igor Matanović Foto: Boris Kovacev/Cropix

Podsjetimo, nakon utakmice Matanović je priznao da nije bio siguran je li ostvario kontakt s loptom. Istaknuo je kako mu je rečeno da postoji senzor koji je pokazao da je do dodira ipak došlo, zbog čega je pogodak poništen.

Iako je riječ o situaciji koja je razočarala hrvatske navijače, frizerova objava brzo je nasmijala pratitelje te prikupila brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

Igor Matanović Foto: Afp

Igor Matanović Foto: Profimedia

Frizer kojeg zovu Shiba našu reprezentaciju šišao je početkom lipnja.

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Igor Matanović s djevojkom Jelenom - 3 Foto: Instagram

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