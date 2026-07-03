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Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla

Piše J. C., Danas @ 20:27 Zanimljivosti komentari
Igor Matanović Igor Matanović Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poništeni pogodak Hrvatske protiv Portugala i dalje je jedna od glavnih tema među navijačima, a sada se cijeloj priči duhovitom objavom pridružio i frizer hrvatske reprezentacije, koji je u šali preuzeo odgovornost za nesretnu situaciju.

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