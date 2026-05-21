Što se dogodilo s najvećim zavodnikom iz sapunica? Žene su ludjele za njim, a onda je preko noći nestao

Mario Cimarro, nekadašnji kralj latinoameričkih sapunica i zvijezda serija "Pasión de Gavilanes", "El cuerpo del deseo" i "Mar de amor", danas živi mirnijim obiteljskim životom daleko od televizijskog vrha.

Mario Cimarro početkom 2000-ih bio je jedan od najvećih televizijskih zavodnika i apsolutni kralj latinoameričkih sapunica. Kubanski glumac osvojio je milijune gledateljica diljem svijeta zahvaljujući ulozi Juana Reyesa u kultnoj seriji "Pasión de Gavilanes", a njegov status vječnog zavodnika dodatno su učvrstile serije poput "El cuerpo del deseo", "Gata salvaje" i "Mar de amor".

Ipak, iza glamura i slave godinama su se skrivali brojni sukobi, kontroverze i pad popularnosti koji su ga gotovo potpuno udaljili s televizije.

Rođen je kao Mario Antonio Cimarro Paz 1. lipnja 1971. godine u Havani na Kubi. Odrastao je u obitelji srednje klase, a još kao mladić pokazivao je interes za glumu i umjetnost. Početkom devedesetih odlučio je napustiti Kubu i otići u Meksiko kako bi pokušao ostvariti glumački san.

U Meksiku je studirao glumu i dramsku umjetnost te se postupno počeo pojavljivati u manjim televizijskim projektima i kazalištu. Prve ozbiljnije uloge dobio je sredinom devedesetih u sapunicama "Acapulco, cuerpo y alma" i "La usurpadora", nakon čega je postao jedno od novih lica Televisinih telenovela.

Pravi proboj dogodio se 2003. godine kada je dobio ulogu Juana Reyesa u seriji "Pasión de Gavilanes". Serija je postala globalni fenomen, a Cimarro je preko noći postao jedan od najpopularnijih glumaca latinoameričkih sapunica. Njegova kemija s Dannom Garcíom i prepoznatljiv izgled — duga kosa, mišićava figura i macho imidž — obilježili su cijelu jednu televizijsku eru.

Mnogi i danas smatraju da je upravo Juan Reyes jedna od najikoničnijih muških uloga u povijesti telenovela.

Nakon ogromnog uspjeha uslijedile su nove hit serije. U "El cuerpo del deseo" glumio je čak dvije verzije istog lika — starog milijunaša koji se nakon smrti reinkarnira u tijelo mladog muškarca. Serija je postala veliki hit u Latinskoj Americi i Europi te dodatno učvrstila njegov status zvijezde.

Veliku popularnost stekao je i u seriji "Mar de amor", gdje je igrao bogatog kapetana Victora Manuela Galíndeza. Međutim, upravo je taj projekt označio početak problema u njegovoj karijeri. Tijekom snimanja navodno je došlo do ozbiljnih sukoba s produkcijom i producenticom Nathalie Lartilleux, zbog čega je otpušten prije kraja snimanja posljednjih scena.

Regionalni mediji godinama su pisali da je Cimarro imao reputaciju teškog glumca s kojim je bilo teško surađivati, a upravo su ga navodni sukobi s producentima i televizijskim kućama postupno udaljili od velikih projekata.

Iako je godinama bio jedan od najvećih televizijskih zavodnika, Cimarro je postupno nestajao s malih ekrana. Sam glumac više je puta javno kritizirao uvjete rada u televizijskoj industriji te tvrdio da je bio marginaliziran nakon što je stao u obranu kolega koji su tražili bolje uvjete rada.

Nakon brojnih sukoba s Telemundom i producentima, njegova karijera više nikada nije dosegla razinu popularnosti iz vremena "Pasión de Gavilanes".

Ipak, 2022. godine vratio se ulozi Juana Reyesa u drugoj sezoni "Pasión de Gavilanes", što je izazvalo veliku nostalgiju među obožavateljima.

Godinama je bio miljenik tabloida i zbog privatnog života. Od 1999. do 2006. bio je u braku s glumicom Natalijom Streignard, koju je upoznao tijekom snimanja sapunice "La mujer de mi vida".

Nakon razvoda povezivali su ga s brojnim poznatim ženama, a posljednjih godina u vezi je sa slovačkom manekenkom Bronislavom Gregušovom, koja je gotovo 20 godina mlađa od njega. Par je 2022. godine dobio kćer Brianu, a upravo je očinstvo potpuno promijenilo njegov život.

Na društvenim mrežama danas često objavljuje obiteljske fotografije i trenutke s kćeri, a mnogi fanovi komentiraju kako djeluje smirenije i sretnije nego tijekom najveće slave.

Mnoge je iznenadilo kada se 2023. godine pojavio u slovačkoj verziji showa "Ples sa zvijezdama" pod nazivom "Let’s Dance". Sudjelovao je s partnericom Vandom Polákovom, no tijekom showa došlo je do promjene plesne partnerice zbog zdravstvenih problema.

Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju u Europi jer ga publika dugo nije imala priliku gledati u velikom televizijskom projektu.

Danas, 2026. godine, uglavnom živi između Los Angelesa i Europe, daleko od intenzivnog televizijskog života koji ga je proslavio. Posljednjih godina bira mirniji život posvećen obitelji, prirodi i kćeri Briani.

I dalje je aktivan na društvenim mrežama, gdje objavljuje poetične poruke, fotografije iz prirode i obiteljske trenutke, dok obožavatelji i dalje priželjkuju njegov veliki povratak televiziji.

Iako više nije svakodnevno na ekranima, Mario Cimarro ostao je jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba latinoameričkih sapunica — glumac kojeg će publika zauvijek pamtiti kao legendarnog Juana Reyesa.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.