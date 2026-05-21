Gdje je danas Sulejman Veličanstveni? Od najveće TV zvijezde do ljubavne afere koja je šokirala Tursku

Godinama ga prati reputacija najvećeg turskog zavodnika, ali iza šarma i glamura Halita Ergença krije se život pun kontroverzi, ljubavnih skandala i odnosa koji su godinama intrigirali javnost daleko više od njegovih televizijskih uloga.

Kad se prije gotovo dvadeset godina pojavio kao misteriozni i hladni Onur Aksal u seriji ''1001 noć'', malo tko je mogao pretpostaviti da će Halit Ergenç postati najveća turska televizijska zvijezda na Balkanu.

Za milijune gledateljica bio je ideal muškarca — elegantan, tih, moćan i nedostižan. No iza glamurozne karijere krije se puno kompleksnija životna priča: siromašno djetinjstvo, obiteljske tragedije, burni ljubavni odnosi i kontroverzna romansa koja ga prati do danas.

Halit Ergenc Foto: SIPA / Sipa Press / Profimedia

Halit Ergenç rođen je 30. travnja 1970. u Istanbulu u umjetničkoj obitelji. Njegov otac Sait Ergenç bio je poznati glumac stare turske filmske škole, no Halitovo djetinjstvo nije bilo glamurozno. Roditelji su mu se rano razveli, obitelj je prolazila kroz financijske probleme, a u više intervjua spominjao je i teško zdravstveno stanje mlađeg brata.

Iako je upisao brodogradnju na Istanbul Technical Universityju, ubrzo je shvatio da ga privlači umjetnost. Napustio je fakultet i prešao na studij opere i glume na prestižnom Mimar Sinan Fine Arts Universityju. Da bi preživio, radio je razne poslove — od marketinga do plesanja i pjevanja kao prateći vokal poznatim turskim pjevačicama Ajdi Pekkan i Leman Sam.

Halit Ergenc Foto: Screenshot

Karijeru je gradio polako kroz manje TV uloge, sve dok nije stigla serija ''Binbir Gece'' (1001 noć), koja mu je promijenila život.

Na snimanju serije upoznao je glumicu Bergüzar Korel, koja je igrala Šeherezadu. Njihova kemija na ekranu vrlo brzo postala je tema turskih tabloida, posebno zato što je Halit tada bio oženjen glumicom Gizem Soysaldı.

Halit Ergenc i Berguzar Korel Foto: Philippe Farjon / Visual / Profimedia

Halit i Gizem vjenčali su se 2007., no brak je trajao kratko — svega oko godinu i pol. U turskoj javnosti godinama kruže tvrdnje da je upravo odnos s Bergüzar bio razlog raspada njegova prvog braka.

Posebno su odjeknule izjave Gizem Soysaldı, koja je godinama kasnije otvoreno govorila o emocionalno teškom razdoblju kroz koje je prolazila. Prisjetila se da se u devetom mjesecu braka dogodilo nešto strašno, nakon čega je njihov odnos krenuo nizbrdo. Mediji su te izjave odmah povezali s Halitovim zbližavanjem s Bergüzar Korel.

Iako nikada nije službeno potvrđeno da je Halit ostavio trudnu suprugu, ta priča godinama kruži regionalnim portalima i društvenim mrežama. Ono što jest potvrđeno jest da su Halit i Bergüzar vrlo brzo nakon razvoda postali javni par, a vjenčali su se već 2009. godine. Samo nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Alija.

Halit Ergenc Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Dok je Balkan još bio opsjednut Onurom, Halit Ergenç dobio je ulogu koja ga je pretvorila u međunarodnu zvijezdu — sultana Sulejmana u megapopularnoj seriji ''Sulejman Veličanstveni''.

Serija je postala globalni fenomen i emitirala se u desecima zemalja, od Balkana do Bliskog istoka i Latinske Amerike. Halit je preko noći postao simbol turske televizijske industrije, a njegov spoj aristokratskog izgleda, dubokog glasa i smirenog nastupa učinio ga je jednim od najpoželjnijih muškaraca televizije.

No slava je imala i drugu stranu. Tijekom prosvjeda u Gezi Parku 2013. godine pojavio se među demonstrantima, što je izazvalo političke kontroverze u Turskoj. Fotografije Halita s maskom protiv suzavca obišle su svijet upravo u trenutku kada je na televiziji igrao osmanskog sultana.

Halit Ergenc Foto: Minichiello / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako ga tabloidi nikad nisu potpuno prestali pratiti, Halit Ergenç posljednjih godina vodi puno povučeniji život. S Bergüzar Korel ima troje djece — sinove Alija i Hana te kćer Leylu.

Par je jedno vrijeme živio između Londona i Istanbula, pokušavajući djeci omogućiti mirniji život daleko od medijskog pritiska. Danas su ponovno više u Turskoj zbog novih glumačkih projekata.

Zanimljivo je da je Halit tek nedavno, nakon 16 godina braka, prvi put javno pričao o tome kako je upoznao Bergüzar. U jednom intervjuu rekao je da su se upoznali dok su jeli keškek u restoranu u Beyoğluu, no detalje početka njihove veze i dalje drže daleko od očiju javnosti.

Halit je s godinama promijenio i imidž, a danas nosi dugu prosijedu bradu.

Halit Ergenc Foto: Marilla Sicilia / Zuma Press / Profimedia

