Nekad je bila Šeherezada s dugom crnom kosom, a evo gdje je i što radi danas

Bergüzar Korel, koju je publika zavoljela kao Šeherezadu u seriji ''1001 noć'', prošla je veliku transformaciju koja i dalje intrigira javnost.
Turska glumica Bergüzar Korel domaćoj je publici najpoznatija kao Šeherezada iz kultne serije ''1001 noć'', koja je prije gotovo dva desetljeća zaludila gledatelje diljem regije.
Upravo joj je ta uloga donijela status jedne od najprepoznatljivijih TV zvijezda, ali i potpuno promijenila život.
Uloga Šeherezade donijela joj je više od slave – upravo je na snimanju serije upoznala glumca Halita Ergença, koji je tumačio Onura. Njihova romansa brzo je prerasla u brak, a danas su jedan od najpoznatijih parova turske scene.
Iako je 1001 noć obilježila njezinu karijeru, Bergüzar Korel nastavila je nizati zapažene uloge u popularnim turskim serijama.
Publika ju je mogla gledati u ''Karadayı'', ''Vatanım Sensin'', ''Bitmeyen Şarkı'', ''Muhteşem Yüzyıl: Kösem'', ''Kanlı Yayın'' i novijim projektima koji naginju ozbiljnijim, psihološkim temama.
Osim televizije, pojavila se i na filmu, među ostalim u poznatom ostvarenju ''Kurtlar Vadisi: Irak''.
Korel je tijekom godina više puta mijenjala imidž, a jedne godine šokirala je fanove ošišavši svoju dugu kosu te ofarbavši se u plavo.
Ipak, sada je ponovno vjerna smeđoj po kojoj je i postala poznata.
Berguzar se za supruga Halita udala 2009. godine, a imaju sinove Alija i Hana i kćerkicu Lejlu.
Kad su se upoznali u seriji, Berguzar je imala 23 godine, a Ergenc je bio u braku s 14 godina mlađom glumicom Gizem Soysaldi.
Ubrzo se na snimanjima dogodila kemija, a njihovu zaljubljenost dodatno je pojačalo zajedničko putovanje u Pariz 2008. zbog serije. Halit je tražio razvod od supruge Gizem, koja je u to vrijeme bila trudna i zbog toga je odlučila pobaciti. Halit je isplatio bivšoj supruzi 250 tisuća lira nakon razvoda i oženio se s Korel 2009. nakon završetka snimanja serije. I Berguzar je bila zauzeta kada je srela Halita pa je zbog emocija prema njemu prekinula dugogodišnju vezu.
Burno upoznavanje bilo je samo najava turbulencija koje su se događale nakon njihova vjenčanja. Čim je on 2011. prihvatio naslovnu ulogu u seriji "Sulejman veličanstveni", počele su glasine da vara suprugu. Na listi glumica s kojima je navodno imao aferu bila je Cansu Dere, koja je u seriji igrala robinju Firuze. Pisalo se da je između bivše Miss Turske i glumca bilo kemije, a tu navodnu prevaru prokomentirala je i Berguzar rekavši da je sve laž i da je Cansu njihova bliska prijateljica.
Mnogi su razlog za to da glumica ipak sumnja u vjernost supruga pronašli u njezinim čestim odlascima na setove, a čak je i Halit izjavljivao da je njegova supruga ljubomorna, kao i da je potpuno razumije zbog toga.
Unatoč svemu, još su uvijek zajedno, a bez obzira na priče ostali su jedan od omiljenih parova u svijetu.
