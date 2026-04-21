Bojana Gregorić Vejzović podijelila tužnu vijest: ''Suznih očiju odlučili smo...''

Tužna vijest stigla je s Instagrama glumice Bojane Gregorić Vejzović, koja se emotivnom objavom oprostila od svoje dugogodišnje ljubimice Axe.

Hrvatska glumica Bojana Gregorić Vejzović podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama tužnu vijest koja je dirnula mnoge. Naime, nakon dugih 13 i pol godina, preminula je njezina voljena kujica Axa.

Glumica se od svoje ljubimice oprostila emotivnom objavom na Instagramu, u kojoj je opisala koliko joj je Axa značila i kakvu je prazninu ostavila iza sebe.

''Naša Axa jučer je otišla trčati u nekoj drugoj dimenziji. Suznih očiju odlučili smo se sjećati ovih 13 i pol godina s veseljem. Bila je vedar pesek, bila je blaga, bila je strpljiva, bila je maza, bila je najglasnije ‘zvono na vratima’, bila je najšarmantniji žicar klope, bila je prekrasna, bila je… ma nedostaje riječi. Stan je nekako tih i treba se priviknuti kada serviramo ručak da njuškica najtoplijih očiju ne naslanja glavu na krilo tražeći poslasticu sa stola'', napisala je Bojana.

U nastavku objave prisjetila se svakodnevnih trenutaka koji će joj najviše nedostajati.

''Nedostajat će njezino uplitanje u zezanciju natezanja Raula i Zoe, nedostajat će zagrljaj s mirisnim krznom posebne frizure njezinog ‘bodljikavog’ ridža na leđima, nedostajat će to klupko topline koje bi dotrčalo u krilo kada bi predosjetila da je netko tužan ili bolestan, nedostajat će njezino ranojutarnje capkanje i hodanje stanom kao poziv za šetnju, nedostajat će njezin brz trk ususret po povratku s posla… Hvala Axa naša za veselje i bezuvjetnu ljubav! Volimo te i nosimo u srcima zauvijek!'', dodala je.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i izraze sućuti, a u komentarima su se javile i mnoge poznate Hrvatice koje su Bojani uputile riječi podrške u ovom teškom trenutku.

''Axicaaaaa. Sjećam se kao jučer kad je došla bebica'', prisjetila se glumica Nataša Janjić Medančić.

''Jako mi je žao'', dodala je glumica Katarina Baban.

