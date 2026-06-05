Ana Begić Tahiri o nesigurnostima, majčinstvu i glumi: ''Rekla nam je - zaboravite svadbe, tulume, krstitke''

Publika je godinama prati u mnogim kazališnim, televizijskim i filmskim ulogama, a njezina iskrenost osvojila je brojne gledatelje. Kako danas glumica Ana Begić Tahiri gleda na glumački posao te što joj o tome govorila majka, otkrila je u razgovoru s Patricijom Novaković. Ova ponosna mama ispričala nam je i kako se nosi s izazovima odgoja jedne tinejdžerice.

Kazališna i televizijska glumica Ana Begić Tahiri svoj je glumački put odabrala odavno, a još od studentskih dana pamti riječi svoje mame i profesorice kako upravo ovaj posao, uz talent i ljubav, traži i mnogo odricanja.

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''Mama je rekla ako se meni nešto desi, a taj dan imaš predstavu, moraš ju igrati, jer to je tvoj posao, takav posao si izabrala, a onda se sjetim rečenice s prve godine akademije s 18 godina kad smo si prvi put sjeli kod profesorice Nede Rončić bilo je: vaš posao je da zaboravite svadbe, krstitke, tulume, pričesti, takve stvari'', ispričala nam je glumica.

Kći Lana, mamina je slika i prilika, a danas je već zakoračila u srednjoškolske klupe, zbog čega Ana priznaje kako vrijeme prolazi prebrzo.

''Još uvijek se pitam Bože je l' stvarno vrijeme tako brzo prolazi, je l' sad ona već toliko velika da već ide u srednju, i da ti već skoro imaš 50 godina, i da će ona uskoro imati 20 ili koliko već, i da si jučer bila tu mala, a sad već ideš negdje na put. I meni je isto, kad se sama sa sobom sjednem, ne ne evo ne znam kako se sve to već desilo'', priča Ana.

Pubertetske mušice Ani zadaju nove izazove, jer kako kaže - malo dijete, mali problemi, a veliko dijete, e, bome, veliki problemi.

Ana Begić Tahiri, glumica

''Pa nisam frendica, mislim nismo si frendovi, ja sam roditelj, možemo se šaliti i sve ali frendovi si definitivno nismo niti ćemo si biti'', kaže Ana.

A mnogi se već pitaju hoće li Lana, uz tako talentiranu mamu, krenuti glumačkim stopama?

''Vrata su joj otvorena, ja se oko toga neću petljati, ali oko nekih drugih stvari ću se petljati, malo. A za sad iskreno ne znam, više je neka varijanta sportski tip''.

Kao i svi, tako i Ana priznaje da je samo čovjek koji se s godinama bori s vlastitom nesigurnošću i koje često prikriva kreativnim poslom.

'Pa sad, na tome se još radi. To je jedan dugotrajan proces, svaki put nešto novo, a onda one stare borbe nekako opet izađu na vidjelo pa opet ispočetka ali dobro, rastemo, još smo mladi, svaki dan se učimo, padamo i dižemo se, to je proces, bitno je da ne odustajem''.

Iako je za svoju obitelj i prijatelje uvijek tu, Ani se ne valja zamjeriti.

''Ide ona izreka kako kaže, što vam je najveća vrlina nisam zlopamtilo, a mana, ne ne, kako ono, pamti pa vrati, hahaha. Ali pa gle, nemreš zaboravit, mislim kak možeš zaboravit neke stvari, možeš ih oprostit da, ali kako možeš zaboraviti'', pita se glumica.

U poslu je doživjela bezbroj smiješnih situacija, a ova joj je posebno draga.

''Pozvali su mene i Dušana Bućana, i to mi je jedno od najdražijh pitanja, sad kad smo vam objasnili svoj posao i čime se bavimo i onda je jedan dečko rekao da bi samo volio pitati da kad glumca ubiju u predstavi ili filmu je l' on onda ode u penziju i to mi je jedna od najdražih'', ispričala nam je Ana.

U kazalištu je trenutačno možemo gledati u brojnim aktualnim predstavama, a ono što je posebno razveselilo publiku jest njezin povratak na Dubrovačke ljetne igre u dugo očekivanoj predstavi "Richard Treći".

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