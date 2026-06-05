Zašto je kraljica komedija nestala iz javnosti? Iza blistave karijere krili su se brodolomi i osobne borbe

Meg Ryan, nekoć najveća zvijezda romantičnih komedija, povukla se iz središta pozornosti nakon ljubavnih skandala, medijskih pritisaka i promjena u filmskoj industriji te se posvetila obitelji i mirnijem životu.

Tijekom 1990-ih godina gotovo da nije postojala osoba koja nije znala tko je Meg Ryan. Njezin zarazni osmijeh, šarm i prirodnost učinili su je jednom od najvećih holivudskih zvijezda, a filmovi poput "Kad je Harry sreo Sally", "Romansa u Seattleu" i "Imaš poruku" pretvorili su je u nenadmašnu kraljicu romantičnih komedija.

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Publika ju je obožavala, redatelji su je željeli u svojim projektima, a mediji su je nazivali "američkom mezimicom". Ipak, iza blistave karijere krili su se brojni izazovi, ljubavni brodolomi i osobne borbe koje su obilježile njezin život.

Meg Ryan (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Meg Ryan rođena je 1961. godine u Connecticutu kao Margaret Mary Emily Anne Hyra. Glumačku karijeru započela je tijekom 1980-ih, no pravi proboj doživjela je 1989. godine filmom "Kad je Harry sreo Sally". Legendarna romantična komedija postala je klasik, a Ryan je preko noći postala jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda.

Billy Crystal, Rob Reiner i Meg Ryan na setu filma ''Kako je Harry upoznao Sally'' - 7 Foto: Profimedia

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Meg Ryan (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

U godinama koje su uslijedile nizala je uspjeh za uspjehom. Njezina kemija s Tomom Hanksom u filmovima "Romansa u Seattleu" i "Imaš poruku" i danas se smatra jednom od najboljih u povijesti romantičnih komedija.

Dok joj je karijera cvjetala, privatni život punio je naslovnice. Godine 1991. udala se za glumca Dennisa Quaida, s kojim je dobila sina Jacka Quaida. Njihov brak dugo je slovio kao jedan od najstabilnijih u Hollywoodu, no iza kulisa stvari nisu bile tako idealne.

Meg Ryan i Dennis Quaid (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Početkom 2000-ih mediji su danima pisali o njezinoj vezi s glumcem Russellom Croweom, s kojim je snimala film "Proof of Life". Iako je Ryan kasnije tvrdila da njezin brak nije propao zbog Crowea, javnost ju je tada proglasila glavnim krivcem za raspad jednog od omiljenih holivudskih brakova. Upravo je to razdoblje označilo prekretnicu u njezinu odnosu s medijima.

Godinama poslije priznala je kako ju je način na koji su je mediji prikazivali duboko pogodio. Osjećala se neshvaćeno, iscrpljeno i umorno od stalnog interesa javnosti za njezin privatni život.

Meg Ryan - 9 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Meg Ryan (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Istodobno se mijenjala i filmska industrija. Romantične komedije više nisu bile dominantan žanr kao devedesetih, a Ryan se sve rjeđe pojavljivala na velikom platnu. Umjesto neprestane utrke za novim projektima, odlučila je više vremena posvetiti sebi i obitelji.

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Posebno je bila posvećena sinu Jacku, koji je danas uspješan glumac, te posvojenoj kćeri Daisy True. Više puta istaknula je da joj je majčinstvo bilo važnije od slave i crvenih tepiha.

Meg i Daisy True Ryan (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Njezino povlačenje iz javnosti dodatno je potaknulo brojne špekulacije. Dio publike komentirao je i promjene u njezinu izgledu nakon estetskih zahvata, zbog čega se često nalazila na meti kritika. Ryan se rijetko osvrće na takve komentare, a posljednjih godina nastoji živjeti daleko od holivudske buke.

Ipak, nikada nije potpuno odustala od glume. Povremeno se vraćala projektima koji su je zanimali, a 2023. godine ponovno je privukla pozornost romantičnom komedijom "What Happens Later", koju je režirala, producirala i u kojoj je glumila.

Meg Ryan (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Billy Crystal, Meg Ryan (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Danas, u 60-im godinama života, Meg Ryan ostaje jedna od najvoljenijih holivudskih glumica. Iako više ne živi pod reflektorima kao nekada, njezini filmovi i dalje imaju posebno mjesto u srcima publike, a mnogi je smatraju simbolom jednog zlatnog razdoblja romantičnih komedija koje se teško može ponoviti.

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