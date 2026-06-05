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teško životno razdoblje

Jedna od najslavnijih manekenki iznenadila izjavom: "Mislila sam da moram ubiti vlastitu majku..."

Piše I. G., Danas @ 21:51 Celebrity komentari
Cara Delevingne - 9 Cara Delevingne - 9 Foto: Profimedia

Cara Delevingne otkrila je da se s ovisnošću borila još od tinejdžerskih dana te da je zbog droga doživjela živčani slom, halucinacije i suicidalne misli.

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