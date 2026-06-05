Jedna od najslavnijih manekenki iznenadila izjavom: "Mislila sam da moram ubiti vlastitu majku..."

Cara Delevingne otkrila je da se s ovisnošću borila još od tinejdžerskih dana te da je zbog droga doživjela živčani slom, halucinacije i suicidalne misli.

Cara Delevingne (33) iskreno je progovorila o teškoj borbi s ovisnošću koja je obilježila velik dio njezina života. U razgovoru za podcast "Call Her Daddy" s voditeljicom Alex Cooper otkrila je da je s drogama počela eksperimentirati već u tinejdžerskoj dobi te da je vrlo brzo razvila ovisnost.

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Priznala je i da je kao tinejdžerica prodavala drogu kako bi mogla financirati vlastitu konzumaciju.

"Budući da tada nisam imala novca, počela sam kupovati drogu kako bih je prodavala i konzumirala. Polovicu bih prodala, a ostatak uzela za sebe. Praktički sam drogu prodavala besplatno", priznala je.

Cara Delevingne - 10 Foto: Profimedia

Kako je ispričala, droga joj je tada predstavljala način bijega od nesigurnosti i problema s kojima se nosila od djetinjstva.

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"Voljela sam kako sam se osjećala. Nisam morala razmišljati o svojoj mami, o tome jesam li dovoljno dobra u školi ili zašto ne volim samu sebe. Sve je jednostavno nestalo", rekla je.

Cara Delevingne - 4 Foto: Profimedia

Tijekom godina razvila je ozbiljan problem s ketaminom, a jedno od najtežih razdoblja uslijedilo je kada je svakodnevno uzimala LSD. Tada je, kaže, počela gubiti dodir sa stvarnošću i doživljavati teške halucinacije.

"Mislila sam da mi je tata Bog, a mama vrag i da je moram ubiti kako bih spasila kraj svijeta. Izgubila sam razum", ispričala je.

Posljedice su bile ozbiljne pa je već sa 15 godina doživjela živčani slom te se suočavala sa suicidalnim mislima.

Cara Delevingne (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

"Cijeli moj svijet se raspao. Pomislila sam da je sve što sam vjerovala posljednjih 15 godina pogrešno. Mozak mi je bio u potpunom kaosu", priznala je.

Prema njezinim riječima, ključni trenutak dogodio se nakon što je navršila 30 godina. Boraveći sama u hotelskoj sobi nakon festivala Burning Man, čula je pjesmu koja ju je podsjetila na prijatelja koji je preminuo od predoziranja.

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Cara Delevingne - 6 Foto: Profimedia

"Bila sam sama u hotelskoj sobi kada je slučajno počela svirati pjesma koja se puštala na sprovodu mog prijatelja koji je umro od predoziranja. Tada sam se zapitala: 'Što radim? Zašto ovo radim?' U tom trenutku bacila sam svu drogu u WC školjku", ispričala je.

Veliku pozornost javnosti privukle su i fotografije iz 2022. godine snimljene u zračnoj luci Van Nuys, na kojima je djelovala iscrpljeno i vidno uznemireno. Ubrzo nakon toga odlučila je potražiti stručnu pomoć te se uključila u program oporavka.

Danas kaže da je u puno boljem životnom razdoblju. Ostavila je drogu iza sebe, posvetila se novim poslovnim i kreativnim projektima, uključujući glazbu, a svojim iskustvom želi ohrabriti druge koji prolaze kroz slične borbe.

"Ako sam mogla ja, možete i vi", poručila je.

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