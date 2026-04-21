Zavirite u dom Jacquesa Houdeka: Sam je restaurirao antikni namještaj stariji od 120 godina

Jacques Houdek rado s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, a jednom je prilikom pokazao i kako izgleda unutrašnjost njegova doma, te je mnoge ugodno iznenadio uređenjem.

Popularni hrvatski glazbenik Jacques Houdek jednom je prilikom na Instagramu podijelio fotografije interijera svoga doma, a prizori su odmah privukli pažnju pratitelja.

Njegova kuća odiše toplinom, elegancijom i pažljivo biranim detaljima koji otkrivaju smisao za estetiku i udobnost.

Jacques Houdek s obitelji - 2

''Preuređenje i proljetna generalka prizemlja – gotovi! Prezadovoljni smo, zahvalni i spremni za Uskrs. Većinu toga radili smo sami jer uživamo u DIY-u (a pomogla je i uvijek spremna, najbolja punica Ingrid). No, ipak, red je da zahvalimo ekipi koja nam je pomagala; Štef i Draž – ništ’ bez vas! Hvala! Marinko, Miro i Natalija iz Škalac instalacije – hvala vam od srca na sjajno odrađenom poslu i podršci'', napisao je pjevač tada.

Jacques i supruga odlučili su se za keramiku kao podnu oblogu cijelog prizemlja s kojom su zadržali dozu topline u prostoru. U preuređenju funkcionalno i estetski sjajno osmišljene kuhinje po mjeri pomogla im je dizajnerica Ivana Krstinić.

Njihov blagovaonski stol i stolice su antikni, stariji od 120 godina. Detalji poput komode i vitrine također su antikni, a pjevač ih je restaurirao uz pomoć bliskih suradnika.

''Blagovaonski stol i stolice su antikni, stariji od 120 godina, izrađeni u Beču. Hvala Gabi, koja ih je temeljito restaurirala, pa sam ih ja finiširao, no ne bih to mogao bez nje! Jednako tako, dio ovog istog antiknog kompleta koji smo restaurirali je i naša komoda – vitrina, na kojoj zahvaljujemo našoj dragoj Tihani, koja nam je poklonila taj nevjerojatno lijep namještaj, koji je nekada pripadao njezinoj baki. Stolić za kavu sam obnovio sam, a pripadao je baki i didi… Pamtim ga još iz djetinjstva, bio nam je neizostavan rekvizit u igri dok sam u Slavoniji kod njih provodio najljepša ljeta...'' napisao je Jacques.

