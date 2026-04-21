Viralni hit! Pogledajte video žene na plaži dok princ Harry i Meghan Markle prolaze pokraj nje

Dok su se svi okretali za poznatim parom, jedan prizor postao je glavna tema na društvenim mrežama. Kratki trenutak s plaže pokrenuo je lavinu reakcija.

Jedna naizgled obična scena s plaže u Sydneyju pretvorila se u viralni hit – i to zbog žene koja se nije dala smesti ni dolaskom princa Harryja i Meghan Markle, piše Daily Mail.

Bivši vojvoda i vojvotkinja od Sussexa prošlog su petka izazvali veliku pozornost pojavivši se na poznatoj plaži Bondi, iako taj posjet nije bio predviđen službenim rasporedom. Nakon privatnog susreta s pripadnicima hitnih službi i preživjelima prošlogodišnjeg napada 14. prosinca, u kojem je život izgubilo 15 ljudi, nakratko su se spustili do obale kako bi pratili demonstraciju spašavanja na moru.

Njihov dolazak izazvao je pravu gužvu – okupili su se brojni obožavatelji, ali i mediji koji su pratili svaki njihov korak. Upravo tada dogodio se trenutak koji je ubrzo preplavio društvene mreže.

Pogledaji ovo Celebrity Duboki dekolte Eve Longorije bio je apsolutni magnet za poglede u haljini s tankim naramenicama!

Na snimci se vidi kako Harry i Meghan s pratnjom prolaze tik uz ženu koja leži na ručniku i sunča se – potpuno nezainteresirana za događanja oko sebe. Nije se pomaknula, nastavila je čitati knjigu i nije reagirala ni kada ju je princ Harry, čini se, primijetio i pokazao prema njoj.

Video je ubrzo postao viralan, a reakcije na internetu bile su različite,

''Obožavam ovu ženu'', ''Dajte joj medalju'', ''Kraljicu ništa ne dira'', ''Plaža je javna, može ležati gdje god želi'', ''Onaj tko je organizirao ovaj događaj trebao je biti svjesniji, a ne samo dovesti grupu ljudi da hodaju po plaži i doslovno prelaze preko drugih bez upozorenja'', ''Čini mi se da nije znala što se događa i nije imala vremena maknuti se, pa je jednostavno ostala jer bi je ta gomila mogla srušiti da je ustala'', dio je komentara s društvenih mreža.

Neobični trenutak potaknuo je i širu raspravu o popularnosti para, osobito u usporedbi s njihovim posljednjim posjetom Australiji 2018. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Britanski glazbenik prepjevao "Andromedu", jedna reakcija posebno se istaknula

''Ovo nije ništa novo, ima puno fotografija ljudi koje uopće nije briga kad su članovi kraljevske obitelji blizu'', ''Ovo je 2026., neće svi obožavati kraljevsku obitelj kao prije 20 godina. Očekujte sve više ovakvih reakcija'', ''Članovi kraljevske obitelji će otići, a njezin život ide dalje'', pisali su drugi na mrežama.

Nakon epizode na plaži Harry i Meghan nastavili su svoj boravak u Sydneyju – uživali su u vožnji brodom, kratko sudjelovali na ženskom događanju koje je predvodila Meghan te završili četverodnevni posjet odlaskom na utakmicu ragbija na stadionu Allianz.

Par se u međuvremenu vratio u svoj dom u Kaliforniji.

Meghan Markle s druženja koje je papreno naplatila otišla je brže nego što su mnogi očekivali. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Tko bi rekao da ima 58 godina? Rijetki izlazak Nives Ivanković podsjetio na njezine dane na malim ekranima

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zvijezda Kumova objavila prvu fotografiju sa svadbe koja se održala u tajnosti!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko kaže da je Propuh loš? Razgovarali smo s kreativcima čije su vožnje po Zagrebu postale hit!