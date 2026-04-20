Britanski glazbenik prepjevao "Andromedu", jedna reakcija posebno se istaknula

Britanski glazbenik Bradley Jay preveo je tekst pjesme "Andromeda" sastava Lelek i objavio svoju obradu u sklopu odbrojavanja posljednjih tjedana do Eurosonga.

Hrvatske predstavnice, djevojke iz sastava Lelek, ovih dana su boravile u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su nastupale na koncertu London Eurovision Pre-Party, zajedno s predstavnicima iz još 25 zemalja.

U odnosu na koncert iz Amsterdama, djevojke ovoga puta nisu nosile plave perike, ali su zato zadržale svoje kostime, koje su nosile i na Dori.

I dok su djevojke pjevale u Londonu, britanski glazbenik Bradley Jay posvetio im je objavu, prepjevom njihove pjesme "Andromeda" na engleskom. Njegova izvedba, objavljena na društvenim mrežama TikTok i Instagram, brzo je postala viralna i prikupila brojne pohvale.

Jay, ne samo da je preveo "Andromedu", već je i otpjevao hrvatsku eurovizijsku uzdanicu, a za potpuni dojam dao je nacrtati tetovaže kakve tijekom nastupa imaju i Lelekice. Njegova obrada na Instagramu ima zasad oko 28 tisuća pregleda, dok na TikToku ima gotovo 30 tisuća pregleda.

Njegov video, u kojem je namontirao više svojih kadrova kako bi vjerno prikazao da ovo izvodi višečlani sastav, došao je i do mnogih Hrvata.

"Ova pjesma je moćna i puna značenja! Tvoja engleska verzija je dosta dobra", "Rasturio! Kao Hrvatica i profesorica engleskog, odobravam ovaj prijevod", "Ja sam se naježila, gospe moja lipa", "Napravio si odličan posao", "Lelek zbilja trebaju napraviti verziju poput ove", napisali su mu novi fanovi, od kojih su neki označili i same Lelekice.

