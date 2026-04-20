Emotivan trenutak za Simonu Mijoković: U obitelji se slavi poseban dan!

Simona Mijoković pohvalila se kako je njezin sin Joshua Maria, kojeg je dobila sa Stanislavom Mijokovićem, imao prvu pričest.
Bivša manekenka i reality zvijezda Simona Mijoković, koja godinama živi povučenim i duhovnim životom u Austriji, podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama trenutke neizmjerne sreće.
Povod je bio poseban dan za njezinu obitelj – njezin sin Joshua Maria primio je sakrament prve svete pričesti u crkvi u Linzu.
Simona je objavila seriju fotografija iz crkve i s obiteljskog slavlja, na kojima se vidi koliko joj ovaj vjerski korak njezina sina znači. Poznata po svojoj otvorenosti o vjeri, Simona nije skrivala ponos dok je pozirala uz Joshuu, a pratitelji su odmah uočili njezinu elegantnu, ali decentnu bijelu kombinaciju kojom je odala počast svečanom trenutku.
"Neka ti Sveto Tijelo Kristovo uvijek bude sav Izvor života. Izvor mira, radosti, jakosti i Vječne Ljubavi. Želim ti svim srcem da Isus u svetoj hostiji bude jedino i največe tvoje bogatstvo! Radosni, ponosni i zahvalni na daru tvog života!", napisala je ponosna majka u opisu fotografija na Instagramu ispod kojih su se slijevale čestitke njezinih pratitelja.
Nakon službenog dijela u crkvi, slavlje se preselilo u krug obitelji. Simona je pokazala i raskošnu bijelu tortu ukrašenu zlatnim detaljima i simbolom IHS, koji označava Isusa, čime je još jednom naglasila važnost sakramenta koji je njezin sin primio.
Ova proslava dolazi nakon što je Simona promovirala svoju biografiju "Kako sam tražila ljubav". Poslije raspada braka s Antom Gotovcem, s kojim je dobila kćer Gabrijelu, udala se za Stanislava Mijokovića s kojim je dobila četvero djece, a u intervjuu za IN magazin otkrila je kako im je u planu vratiti se u Hrvatsku.
"Mi se planiramo vratiti u Hrvatsku, hoće li to biti ove godine, sljedeće ili za dvije, ne znamo. Prepuštamo Božjoj providnosti, neka On vodi", poručila je Simona.
