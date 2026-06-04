Tumor, neizvjesnost i povratak na nogometni teren: Dinamovac otvoreno o najtežem životnom razdoblju

Prošao je kroz trenutke kada mu je karijera bila pod velikim upitnikom, a danas je jedan od najvažnijih igrača Dinama. Kako je izgledao težak put Josipa Mišića, koliko mu znače obitelj i prijatelji te je li bolji nogometaš ili kuhar, otkrio je našoj Patriciji Novaković.

Dok su drugi bili u naslovima, on je držao ritam cijele ekipe. Mirnoća, iskustvo i kontrola, riječi su koje opisuju Josipa Mišića koji je ponovno bio ključ Dinamove igre. A je li mu ovo bila najbolja sezona do sada?

''Pa možda je, možda i nije, bilo je još dobrih, nekako sam ostao izražen u ovoj, pa onda neka bude ova, najbolje''.

Dok je igrao u Portugalu, Josipu je otkriven benigni tumor zbog kojeg je morao na operaciju i dugu pauzu od nogometa. A iako mu je to bio najteži period karijere, upravo to ističe kao iskustvo koje mu je promijenilo život.

''Pa svakako moja bolest koju sam pobijedio, to je bilo 2020-te godine i od tad sam puno puno zreliji, puno jači čovjek''.

In Magazin: Josip Mišić - 6 Foto: In Magazin

Najveća podrška ipak nije dolazila s tribina, nego iz njegova doma.

''Supruga mi je velika podrška, možda i najveća od svih, uvijek ima neki dobar savjet i ja ga moram prihvatiti, je lo tako? Stvarno me zna dobro savjetovati i stvarno je velika podrška''.

Osim uz suprugu Anu, Josip nema baš puno slobodnog vremena. A ono malo što uhvati između utakmica i treninga, najradije provodi s prijateljima.

In Magazin: Josip Mišić - 5 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Procurile fotografije s medenog mjeseca Schumachera i njegovog partnera

''Pa dobro ovako kad je kraj sezone, kad je pauza, znam odigrati tenis, ali više sam za druženja neka van sporta''.

Šali se kako baš i nije čovjek za biljar i društvene igre. A je li možda ipak bolji u kuhinji?

''Još manje nego za igre, za to je supruga zadužena'', priznaje.

In Magazin: Josip Mišić - 4 Foto: In Magazin

A da šale među suigračima nikad ne nedostaje, pokazuje i to što je upravo u tom periodu karijere stekao neka od svojih najvećih prijateljstava.

''Pa dobro, mogu reći da je Stojković dosta talentiran, možda više čak nego u nogometu, zezam se, igra dobro biljar, igra odlično pikado, tako da njega mogu istaknuti. A što se tiče prijatelja nekako najviše ih stekneš kroz karijeru, malo manje van nogometa, tako da najviše u nogometu''.

In Magazin: Josip Mišić - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Josip Mišić - 1 Foto: In Magazin

Josip Mišić danas je jedan od simbola Dinamove generacije koja je osvajala naslove i europske večeri pretvarala u rutinu. A možda je upravo ova verzija Mišića- ona najača do sada.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Dva desetljeća ljubavi! Jole raznježio pratitelje riječima upućenima lijepoj supruzi

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda dom jednog od najskladnijih holivudskih parova vrijedan 10,5 milijuna dolara!

Pogledaji ovo Celebrity Neutješni Dino Bešlić zauvijek ispratio majku: Sejda je pokopana uz voljenog Halida

Pogledaji ovo Zanimljivosti Iza bezvremenskog stila skrivala se snažna žena: Jeste li znali za ove zanimljivosti iz života Audrey Hepburn?