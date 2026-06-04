Jennifer Aniston nakon dugo vremena progovorila o Bradu Pittu!

Jennifer Aniston prvi je put nakon dugo vremena javno govorila o Bradu Pittu, prisjetivši se njegova gostovanja u seriji Prijatelji.

Jennifer Aniston rijetko govori o svom bivšem suprugu Bradu Pittu, zbog čega je njezin posljednji komentar odmah privukao pažnju obožavatelja diljem svijeta. Glumica je tijekom razgovora s kolegicom iz serije "Prijatelji", Lisom Kudrow, iznenadila javnost kada se prisjetila Pittova gostovanja u kultnom sitcomu.

Tijekom snimanja Varietyjevog projekta "Actors on Actors" njih dvije razgovarale su o najupečatljivijim gostujućim zvijezdama koje su se tijekom deset sezona pojavile u seriji. Kada je Kudrow spomenula Pittovu gostujuću ulogu u epizodi za Dan zahvalnosti iz 2002. godine, Aniston nije skrivala oduševljenje.

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"Znam. Kako je to bilo smiješno", rekla je glumica prisjećajući se vremena kada je njezin tadašnji suprug glumio Willa Colberta, jednog od najomiljenijih gostujućih likova u povijesti serije.

Aniston i Pitt bili su jedan od najpraćenijih i najomiljenijih holivudskih parova. Njihova romansa započela je 1998. godine, a dvije godine kasnije vjenčali su se na raskošnoj ceremoniji u Malibuu.

Njihov brak godinama je slovio za jedan od najstabilnijih u Hollywoodu, no početkom 2005. godine objavili su da se razvode. Ubrzo nakon toga Pitt je započeo vezu s Angelinom Jolie, s kojom je kasnije osnovao obitelj i proveo više od desetljeća.

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Zbog okolnosti koje su pratile njihov prekid, Aniston je tijekom godina vrlo rijetko javno govorila o bivšem suprugu, pa je i ovaj kratki komentar izazvao veliko zanimanje medija i obožavatelja.

Jennifer Aniston i Brad Pitt - 3 Foto: Profimedia

Jennifer Aniston i Brad Pitt - 6 Foto: Profimedia

Iako su nakon razvoda krenuli različitim životnim putevima, posljednjih godina više puta su pokazali da među njima nema loših odnosa. Pitt je 2019. godine prisustvovao proslavi Jenniferina 50. rođendana, a godinu dana kasnije njihovo srdačno druženje iza pozornice na dodjeli SAG nagrada obišlo je svijet.

Fotografije na kojima se smiju i grle tada su izazvale pravu euforiju među obožavateljima koji su godinama priželjkivali njihovo pomirenje. Ipak, oboje su nastavili svojim životima, a danas ih povezuje prije svega međusobno poštovanje.

Jennifer Aniston i Brad Pitt - 1 Foto: Profimedia

Jennifer Aniston i Brad Pitt - 2 Foto: Profimedia

Razgovor Aniston i Kudrow bio je prvenstveno posvećen seriji koja ih je proslavila, no upravo je Pittovo ime postalo jedna od tema o kojoj se najviše govori nakon emitiranja intervjua.

Glumica se prisjetila i drugih velikih zvijezda koje su gostovale u seriji, među kojima su bili Bruce Willis, Julia Roberts, Sean Penn i Isabella Rossellini, istaknuvši kako su mnogi od njih bili iznenađujuće nervozni prije snimanja.

Jennifer Aniston i Brad Pitt - 7 Foto: Profimedia

Jennifer Aniston i Brad Pitt - 8 Foto: Profimedia

Ipak, upravo je kratka i spontana reakcija na spomen Brada Pitta pokazala da su uspomene na to razdoblje njezina života i dalje ostale pozitivne, unatoč svemu što se dogodilo nakon njihova razvoda.

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