Procurile fotografije s medenog mjeseca Schumachera i njegovog partnera

Nekoliko dana nakon vjenčanja Ralf Schumacher i Etienne Bousquet-Cassagne nastavili su slavlje u Saint-Tropezu. Opušteno druženje uz bazen, pjenušac i poljupce pokazalo je koliko uživaju u prvim danima bračnog života.

Ralf Schumacher i Etienne Bousquet-Cassagne ne skrivaju koliko uživaju u prvim danima bračnog života.

Nakon što su nedavno izrekli sudbonosno "da", slavlje su nastavili u opuštenijem izdanju na svojoj vili u Saint-Tropezu, gdje su s obitelji i najbližim prijateljima obilježili početak novog životnog poglavlja.

Galerija 26 26 26 26 26

Dan nakon vjenčanja mladenci su organizirali raskošno vrtno druženje koje je proteklo u znaku smijeha, glazbe i dobre atmosfere. Gosti su uživali uz bazen, kupali se pod mediteranskim suncem i družili do kasnih sati, dok su Ralf i Etienne bili u središtu pažnje.

Fotografije otkrivaju koliko su zaljubljeni i sretni. Na jednoj od njih razmjenjuju poljubac u bazenu uz čaše pjenušca, ne skrivajući emocije nakon jednog od najvažnijih vikenda u svom životu. Opuštena atmosfera, luksuzna lokacija i najbliži ljudi oko njih pretvorili su slavlje u pravi romantični nastavak vjenčanja.

Ralf Schumacher, Etienne Bousquet-Cassagne Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bivši vozač Formule 1 i njegov dugogodišnji partner posljednjih su mjeseci često bili u fokusu javnosti, a njihovo vjenčanje privuklo je veliku pozornost obožavatelja diljem svijeta.

Sudeći prema fotografijama iz Saint-Tropeza, medeni mjesec započeli su na najbolji mogući način – okruženi ljubavlju, prijateljima i trenucima koje će dugo pamtiti.

Ralf Schumacher, Etienne Bousquet-Cassagne Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ralfov privatni život posljednjih je godina bio pod povećalom javnosti. Prije veze s Etienneom bio je u braku s Corom Schumacher, s kojom se vjenčao 2001. godine. Njihov brak trajao je 13 godina, a zajedno imaju sina Davida.

Nakon što je Ralf javno otkrio da je u vezi s muškarcem, odnos s bivšom suprugom postao je izrazito buran. Cora je tada tvrdila da je protratila najbolje godine života, a u jednom je trenutku čak spalila svoju vjenčanicu. Javno ga je molila i da je ostavi na miru kako bi mogla zacijeliti u miru.

Ralf Schumacher, Etienne Bousquet-Cassagne Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, nakon vijesti o njegovu novom braku Cora je u veljači poslala smireniju poruku te poručila da ona i njezin novi partner Steven Bo Bekendam žele Ralfu i Etienneu sve najbolje i puno sreće.

Ralf Schumacher mlađi je brat Michaela Schumachera, sedmerostrukog svjetskog prvaka Formule 1, koji je od teške skijaške nesreće 2013. godine daleko od očiju javnosti.

Sve o njihovom vjenčanju, možete pročitati OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"