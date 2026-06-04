Dva desetljeća ljubavi! Jole raznježio pratitelje riječima upućenima lijepoj supruzi

Joško Čagalj Jole i njegova supruga Ana obilježili su 20. godišnjicu braka emotivnom proslavom i dirljivom porukom u kojoj je pjevač poručio da bi i danas ponovno donio istu odluku.

Jedan od najomiljenijih domaćih glazbenika, Joško Čagalj Jole, obilježio je veliki životni jubilej sa svojom suprugom Anom.

Par je proslavio 20. godišnjicu braka, a emotivnom objavom na društvenim mrežama pjevač je još jednom pokazao koliko je njihova ljubavna priča posebna.

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Joško Čagalj Jole, Ana Čagalj Foto: Instagram

Joško Čagalj Jole, Ana Čagalj Foto: Instagram

Uz fotografiju na kojoj poziraju nasmijani pokraj svečane torte, Jole je svojoj supruzi uputio dirljive riječi koje su oduševile pratitelje.

"20 godina. Ti i ja. I opet bih izabrao isto. Najbolja odluka mog života prije 20 godina bila je reći ti ‘da’. Sretna nam godišnjica, ljubavi", napisao je pjevač.

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Na fotografiji Ana blista u elegantnoj bijeloj haljini, dok Jole stoji uz nju s rukama na njezinim ramenima. Ispred njih nalazi se torta ukrašena malinama i natpisom povodom godišnjice, a atmosfera odiše romantikom i obiteljskom toplinom.

Jole i Ana već godinama slove za jedan od najstabilnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Dok brojne estradne veze ne uspijevaju izdržati pritisak javnosti i poslovnih obveza, njihova ljubavna priča traje više od dva desetljeća.

Joško i Ana Čagalj - 2 Foto: Duje Klaric/Cropix

Joško i Ana Čagalj Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev/Cropix

Joško i Ana Čagalj - 3 Foto: Duje Klaric/Cropix

Joško i Ana Čagalj - 4 Foto: Duje Klaric/Cropix

Tijekom godina zajedno su izgradili skladnu obitelj i dobili četvero djece, a pjevač je u brojnim intervjuima isticao kako mu je upravo obitelj najveći životni oslonac i najvažnija životna vrijednost.

Iako privatni život uglavnom drže podalje od reflektora, Jole ne krije koliko mu supruga znači. Ana je tijekom njegove uspješne glazbene karijere bila njegova najveća podrška, a njihova povezanost često izaziva simpatije javnosti.

Emotivna objava povodom 20. godišnjice braka ubrzo je prikupila brojne čestitke prijatelja, kolega i obožavatelja koji su im poželjeli još mnogo zajedničkih godina.

Sudeći prema riječima koje joj je uputio, ni nakon dva desetljeća braka Jole nema dvojbe da bi ponovno donio istu odluku – i još jednom rekao "da" svojoj Ani.

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