Rijetko ih viđamo zajedno: Zajednički izlazak bivšeg Vatrenog i supruge izazvao je zanimanje prolaznika

Nakon više od 20 godina zajedničkog života, Igor i Stefanija Tudor i dalje njeguju skladan brak daleko od javnosti, a njihova ljubavna priča, započeta prije gotovo četvrt stoljeća, ostaje jedna od najstabilnijih na domaćoj sceni.

Dok je na Tijelovo pažnju prolaznika u Splitu privukao dolazak Igora Tudora i njegove supruge Stefanije, rijetki zajednički izlazak još je jednom podsjetio na jednu od najstabilnijih ljubavnih priča domaće javne scene.

Na fotografijama snimljenima u centru Splita par je djelovao opušteno i nasmijano, a njihova pojava izazvala je zanimanje upravo zato što ih javnost zajedno viđa vrlo rijetko.

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Igor Tudor i Stefanija Tudor - 3 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Njihova ljubavna priča započela je početkom 2000-ih, a nakon pet godina veze odlučili su stati pred oltar. Sudbonosno "da" izrekli su 2005. godine u konkatedrali svetog Petra na splitskim Gripama, dok je svadbeno slavlje nastavljeno na Hvaru, gdje su uzvanici stigli katamaranom.

U vrijeme kada je Tudor bio velika zvijezda Juventusa, interes medija za vjenčanje bio je golem, no mladenci su privatnost pokušali zaštititi angažirajući prijatelje koji su fotografe držali podalje od ceremonije.

Igor Tudor i Stefanija Tudor - 1 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Igor Tudor i Stefanija Tudor - 3 Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Poseban detalj s vjenčanja i danas se prepričava među njihovim prijateljima. Naime, Igor je svojoj budućoj supruzi otpjevao legendarnu pjesmu klape Intrade "Da te mogu pismom zvati", pokazavši romantičnu stranu koju javnost rijetko ima priliku vidjeti. Na svadbi su bili brojni njegovi prijatelji i nogometni kolege, među kojima su se našli Dario Šimić, Ivan Leko, Ivan Jurić, Jurica Vučko, Stipe Pletikosa i Slaven Bilić.

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Prije nego što je postala gospođa Tudor, Stefanija Lešić bila je uspješna manekenka i prva pratilja Miss Dalmacije. Iako je imala priliku graditi javnu karijeru, odlučila se povući iz medijskog prostora i posvetiti obitelji. Danas zajedno imaju troje djece – sina Roka te kćeri Miju i Evu – a obiteljski život godinama grade daleko od reflektora, u Splitu.

Igor Tudor i Stefanija Tudor - 1 Foto: Paun Paunovic / CROPIX

Igor Tudor, Stefanija Tudor Foto: Paun Paunovic / CROPIX

Unatoč brojnim selidbama koje je donosila Tudorova igračka i trenerska karijera, njihova je veza ostala čvrsta. Igor je rijetko govorio o privatnom životu, no jednom je priznao da mu je upravo obitelj najveća radost izvan nogometa.

Dok se njegova karijera razvijala od Hajduka i Juventusa do brojnih europskih klubova i trenerskih angažmana, Stefanija mu je bila stalna podrška u pozadini. Upravo zato mnogi njihov brak smatraju jednim od najuspješnijih i najskladnijih među poznatim hrvatskim parovima.

Igor Tudor i Stefanija Tudor - 2 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Igor Tudor Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Tudor je donedavno radio u Tottenham Hotspursu, a zbog čega su ga pohvalili britanski mediji, otkrijte OVDJE.

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