Prije velikog finala održan spektakl kakav se rijetko viđa na nogometnim utakmicama

Uoči finala Svjetskog prvenstva 2026. između Argentine i Španjolske FIFA je priredila spektakularan predshow na kojem su nastupili IShowSpeed, Post Malone i Swae Lee.

Prije nego što su Argentina i Španjolska istrčale na travnjak u borbi za naslov svjetskog prvaka, gledatelji na stadionu MetLife i milijuni pred malim ekranima svjedočili su spektakularnom glazbenom programu kojim je FIFA otvorila finale Svjetskog prvenstva 2026.

Organizatori su pripremili raskošni predshow inspiriran najvećim američkim sportskim priredbama, pretvorivši stadion u impresivnu koncertnu pozornicu. Travnjak su ispunili deseci plesača, bubnjara, navijačica i izvođača u zlatnim, crnim i bijelim kostimima, dok su monumentalne projekcije Kipa slobode i Empire State Buildinga odavale počast domaćinu završnice.

Show uoči finala Svjetskog prvenstva 2026. - 3 Foto: Profimedia

Jedan od prvih koji je podigao publiku na noge bio je internetski fenomen IShowSpeed, koji je na pozornicu donio svoju prepoznatljivu energiju. Nakon njega nastupio je Post Malone, koji je u trapericama i kaubojskom šeširu izveo svoje najveće hitove uz moćnu produkciju, snažne ritmove bubnjeva i atraktivne vizualne efekte.

Show uoči finala Svjetskog prvenstva 2026. - 1 Foto: Profimedia

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Za završni dio glazbenog programa pobrinuo se Swaeom Leejem, koji je dodatno zagrijao atmosferu prije početnog sučeva zvižduka. Njegov nastup zaokružio je ceremoniju koja je više podsjećala na veliki glazbeni festival ili spektakl u stilu Super Bowla nego na klasičan uvod u nogometnu utakmicu.

Show uoči finala Svjetskog prvenstva 2026. - 1 Foto: Profimedia

FIFA je ovim programom još jednom pokazala da finale Svjetskog prvenstva želi pozicionirati ne samo kao najveći nogometni događaj na svijetu, nego i kao globalni zabavni spektakl koji okuplja najveće zvijezde glazbe, interneta i sporta.

Show uoči finala Svjetskog prvenstva 2026. - 5 Foto: Profimedia

Raskošna produkcija, bogata koreografija i nastupi poznatih izvođača obilježili su večer u kojoj je nogomet nakratko ustupio mjesto vrhunskoj zabavi prije nego što je počela borba za naslov svjetskog prvaka.

Međutim, fanovi nisu zadovoljni organizacijom finala. Više o tome čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Uoči finala jedna fotografija postala je viralna. Više o njoj pročitajte OVDJE.

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