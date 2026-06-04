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prepoznatljiv simbol

Ovo je pravi razlog zašto je Michael Jackson nosio kultnu bijelu rukavicu!

Piše E. G., Danas @ 21:32 Celebrity komentari
Rukavica Michaela Jacksona - 3 Rukavica Michaela Jacksona - 3 Foto: Profimedia

Michael Jackson godinama je nosio svoju prepoznatljivu bijelu rukavicu kako bi prikrio prve simptome vitiliga na ruci, a modni detalj koji je nastao iz zdravstvenih razloga s vremenom je postao jedan od najvećih simbola u povijesti pop kulture.

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