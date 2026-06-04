Ovo je pravi razlog zašto je Michael Jackson nosio kultnu bijelu rukavicu!

Michael Jackson godinama je nosio svoju prepoznatljivu bijelu rukavicu kako bi prikrio prve simptome vitiliga na ruci, a modni detalj koji je nastao iz zdravstvenih razloga s vremenom je postao jedan od najvećih simbola u povijesti pop kulture.

Bijela svjetlucava rukavica postala je jedan od najprepoznatljivijih modnih detalja u povijesti glazbe. Dovoljna je bila jedna fotografija Michaela Jacksona s podignutom rukom da cijeli svijet odmah prepozna Kralja popa.

Ipak, iza tog legendarnog modnog dodatka krila se mnogo osobnija priča nego što su mnogi godinama vjerovali.

Galerija 9 9 9 9 9

Rukavica Michaela Jacksona - 5 Foto: Profimedia

Rukavica Michaela Jacksona - 1 Foto: Profimedia

Dok su obožavatelji smatrali da je riječ o pažljivo osmišljenom scenskom rekvizitu, Jackson je rukavicu zapravo počeo nositi kako bi prikrio prve znakove vitiliga, kožne bolesti koja uzrokuje gubitak pigmenta.

Kako je otkriveno u novom dokumentarcu "Michael Jackson: The Verdict", vitiligo se kod Jacksona počeo pojavljivati tijekom 1980-ih godina, a prvi simptomi navodno su bili vidljivi upravo na jednoj ruci. Kako su se na koži počele pojavljivati bijele mrlje, pjevač je tražio način da ih prikrije tijekom javnih nastupa.

Rukavica Michaela Jacksona - 2 Foto: Profimedia

Rukavica Michaela Jacksona - 1 Foto: Profimedia

Rješenje je pronašao u bijeloj rukavici ukrašenoj kristalima i šljokicama, koja je ubrzo postala sastavni dio njegova imidža. Od 1983. godine gotovo da nije bilo nastupa bez tog modnog detalja, a rukavica je s vremenom postala jednako prepoznatljiva kao njegov plesni korak "moonwalk".

U vrijeme kada se malo govorilo o vitiligu, mnogi mediji nagađali su da Jackson namjerno izbjeljuje kožu kako bi promijenio svoj izgled. Te teorije pratile su ga desetljećima, a sam pjevač više je puta pokušao objasniti da boluje od kožne bolesti koju ne može kontrolirati.

Michael Jackson - 1 Foto: Afp

Michael Jackson - 2 Foto: Afp

Tijekom intervjua s Oprah Winfrey 1993. godine otvoreno je govorio o toj temi.

"Imam kožnu bolest koja uništava pigment kože. To je nešto na što ne mogu utjecati", rekao je tada Jackson, dodavši kako su ga posebno pogađale tvrdnje da se želi odreći svog identiteta.

Pogledaji ovo Celebrity Vrući kadrovi mlade bogatašice u tanga-badiću skupili su 1,5 milijuna lajkova!

Jedna od osoba koja je potvrdila priču o rukavici bila je legendarna glumica Cicely Tyson. Ona je otkrila da je osobno znala dizajnera koji je radio na rukavici te da je njezina svrha od samog početka bila prikrivanje promjena na koži uzrokovanih vitiligom.

Michael Jackson - 2 Foto: Afp

Michael Jackson - 1 Foto: Afp

"Michael je počeo razvijati vitiligo na ruci. Rukavica je služila kako bi to prikrila", objasnila je Tyson.

Zanimljivo je da ni sama nije mogla pretpostaviti da će upravo taj detalj postati jedan od najpoznatijih zaštitnih znakova u povijesti popularne kulture.

Ono što je započelo kao pokušaj skrivanja zdravstvenog problema pretvorilo se u simbol koji će obilježiti cijelu Jacksonovu karijeru. Danas se njegova bijela rukavica nalazi među najprepoznatljivijim predmetima u svijetu glazbe, a originalni primjerci prodavani su na aukcijama za stotine tisuća dolara.

Michael Jackson - 3 Foto: Afp

Michael Jackson - 1 Foto: Afp

Iako se Michael Jackson tijekom života suočavao s brojnim glasinama o svom izgledu, priča o rukavici podsjeća da se iza jednog od najvećih simbola pop kulture zapravo nalazila vrlo osobna borba koju je godinama vodio daleko od reflektora.

Zašto je nosio flaster na nosu, saznajte OVDJE.

Kako izgleda dom u kojem je preminuo 2009. godine, pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Jennifer Aniston nakon dugo vremena progovorila o Bradu Pittu!

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Zašto svi pričaju o ovoj seriji? Jedna ljubavna priča postala je novi globalni fenomen

Pogledaji ovo Celebrity Procurile fotografije s medenog mjeseca Schumachera i njegovog partnera

Pogledaji ovo Celebrity Neutješni Dino Bešlić zauvijek ispratio majku: Sejda je pokopana uz voljenog Halida

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.